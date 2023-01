Mokushiroku no Yonkishi busca romper dinámica negativa de Nanatsu no Taizai

Siendo francos, "Nanatsu no Taizai" no ha tenido una buena racha. Con el estreno de la más reciente película, 'El Rencor de Edimburgo', quedaba claro una vez más que la animación se quedaba muy lejos de lo que alguna vez fue

Este anime acabó diluyéndose debido a malas decisiones y pésima producción. No obstante, "Mokushiroku no Yonkishi", secuela oficial de "Nanatsu no Taizai", parece que puede romper esta dinámica tan negativa.

Y precisamente este día, directamente desde Japón, tierra del sol naciente, se han dado a conocer nuevos detalles respecto al anime Mokushiroku no Yonkishi, los cuales en La Verdad Noticias te presentaremos a continuación.

El estudio encargado de Mokushiroku no Yonkishi

La calidad sería mejor que la de Nanatsu no Taizai.

La gran noticia que se ha dado es que el estudio encargado del anime será Telecom Animation Film. Con esto la franquicia tiene la oportunidad real de contar con un anime no producido con baja calidad.

Telecom Animation Film se encuentra en una escala de calidad en anime mucho mayor de la que viene gozando Nanatsu no Taizai en tiempos recientes. Entre algunos de los proyectos más recientes del estudio se encuentran la primera temporada de Nagatoro-san.

¿Cuándo se estrena el anime Mokushiroku no Yonkishi?

Habrás que esperar por un primer teaser.

Otros detalles, como la fecha de estreno, siguen siendo un misterio. Aunque es cierto que apenas se ha dicho/mostrado casi nada del proyecto. Es posible que en próximas semanas se llegara a mostrar un primer teaser o algo similar.

Mokushiroku no Yonkishi se desarrolla 16 años después del final Nanatsu no Taizai, manga inspirado en Dragon Ball. En este se sigue la historia de Percival, un niño alegre y de gran corazón, el cual vive con su abuelo en un lugar alejado llamado El Dedo de Dios.

Sin embargo, Percival no puede vivir en paz. Esto debido a un encuentro con un misterioso caballero, el cual cambia su destino y le revela un impactante secreto. Gracias a esto, Percival emprende un viaje interminable.

