Modelo fitness realiza hermoso cosplay de Mirko de My Hero Academia

Jade Cargill de All Elite Wrestling (AEW) mostró a My Hero Academia un gran amor con una versión increíble del Rabbit Hero Mirko para Halloween. El anime se está preparando para regresar en su sexta temporada, y uno de los aspectos más emocionantes de este regreso es ver al programa desatar una guerra total entre héroes y villanos.

Esto es emocionante, debido a toda la acción que veremos en el anime pronto, pero aún más porque veremos muchos más héroes que solo han estado en la serie de relleno hasta ahora. Esto sin duda se aplica al héroe profesional, Mirko.

Mirko no solo es uno de los personajes de My Hero Academia más populares en general, sino que es una hazaña impresionante considerando lo poco que ha participado hasta ahora. Es un personaje tan popular, que ha cruzado a un tipo de mundo completamente diferente de una manera inesperada: todo gracias a los homenajes de cosplay.

Cosplay Mirko de My Hero Academia por Jade Cargill

Foto: Jade Cargill - Cosplay Mirko de Boku no Hero Academia

La intérprete de AEW, Jade Cargill, le mostró un gran amor a los fanáticos de Boku no Hero Academia con el increíble cosplay de Mirko para una espeluznante fiesta de Halloween. Échale un vistazo arriba, según lo compartido por la cuenta oficial de Twitter de Cargill.

Jade Cargill es actualmente una de las muchas mujeres en la lista de AEW que actualmente compite por el Campeonato AEW TBS. Ha llegado a los cuartos de final como una de las competidoras que se ganó un pase en la primera ronda.

Por lo tanto, está programada para enfrentarse a quien gane el partido entre The Bunny y Red Velvet. Tiene sentido para ella canalizar el poder de Mirko, ya que definitivamente necesitará ir a Plus Ultra no solo para pasar a la siguiente ronda, sino también para ganar todo el torneo y convertirse en la campeona inaugural de AEW TBS.

¿Quién es Mirko Boku no Hero?

Mirko (Rumi Usagiyama) es una superheroína femenina que se ubica en el puesto número 5 de los mejores pro héroes de la serie shonen. Los fanáticos pueden verla en algunos momentos de la temporada 5 y Crunchyroll tiene disponible el anime en español.

A Mirko la veremos en acción nuevamente con la temporada 6 de My Hero Academia. El creador de la serie, Kohei Horikoshi, exaltó a los fanáticos por el regreso de Mirko a la forma con la Guerra del Frente de Liberación Paranormal comenzando en la nueva temporada, y ella será uno de los héroes profesionales que liderará la carga de cara a la próxima ola masiva de batallas en el anime.

