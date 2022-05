Mob Psycho 100 Temporada 3 se estrenará en octubre de 2022

Warner Bros. Japan anunció que Mob Psycho 100 Temporada 3 llegará en octubre de 2022. Se reveló un nuevo avance junto con el anuncio del mes de lanzamiento y La Verdad Noticias te comparte todos los detalles a continuación.

Bones (My Hero Academia, SK8 The Infinity) regresará como el estudio de producción de animación. Los miembros clave del personal que regresan incluyen a Hiroshi Seko (compositor y guionista de la serie Attack on Titan) como compositor y escritor de la serie, Kenji Kawai (música de World Trigger) como compositor de música y Yoshimichi Kameda como diseñador de personajes.

Yuzuru Tachikawa, el director de las dos primeras temporadas de Mob Psycho 100, será el director jefe de la temporada 3, mientras que el director de episodios de la temporada 2 de Mob Psycho 100, Takahiro Hasui, asumirá el papel de director.

¿Cuántos capítulos tiene el anime de Mob Psycho 100?

Mob Psycho 100 tiene un total de 26 capítulos de anime, 12 pertenecen a la primera temporada, mientras que 12 + 1 OVA pertenecen a la segunda temporada. Crunchyroll actualmente transmite las dos primeras temporadas de Mob Psycho 100. Toonami de Adult Swim lanzó la versión doblada en inglés de la primera temporada en octubre de 2018.

La serie se describe como: “Kageyama Shigeo, apodado Mob, es un chico con problemas para expresarse pero que en realidad es un poderoso esper. Mob está decidido a llevar una vida normal y mantiene sus poderes especiales reprimidos, pero cuando sus emociones alcancen el nivel del 100%, ¡le ocurrirá algo terrible!”

“Rodeado por falsos espers, espíritus malignos y misteriosas organizaciones, ¿qué hará Mob? ¿Qué elecciones tomará?” Por otra parte, ONE, el creador de la serie Mob Psycho 100, también es el autor del mundialmente famoso One Punch Man.

Foto: Bones / Crunchyroll / Mob Psycho 100 Reigen (Temporada 2)

