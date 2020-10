Misterioso sitio web de My Hero Academia plantea preguntas sobre nuevo anime

Después de la noticia sobre el lanzamiento de la quinta temporada, My Hero Academia ha tenido un fin de semana muy ocupado, pero ahora los fanáticos no solo andan emocionados por las actualizaciones sobre la próxima temporada del anime no hace mucho tiempo, si no por un informe de un nuevo dominio web en Japón.

Y es que el hecho que el nuevo sitio tiene que ver con nuestros héroes en formación favoritos, ha generado muchas preguntas por parte de los fanáticos, esto después que el usuarios Atsushi101X lo anunciará en las redes sociales.

Fue allí cuándo se informó a los internautas que se había registrado un dominio misterioso en Japón. El sitio en sí es heroaca-ex, pero la página está bloqueada en este momento, pero los fans de My Hero Academia estan emocionados por que se trate de un nuevo anime.

Los fanáticos están sorprendidos y con ansias de saber qué significa este nuevo sitio web.

Especulaciones de nuevo sitio web

Como puede adivinar, esta noticia fue recibida con una especulación salvaje por parte de los fanáticos. Los internautas se apresuraron a teorizar sobre una película futura o un anime derivado. Después de todo, My Hero Academia tiene bastantes series de manga paralelas.

Eso ni siquiera incluye el manga precuela de la serie, y después de lanzar dos películas muy exitosas, no es difícil ver por qué una tercera película está en los radares de los fanáticos.

Por supuesto, hay otras explicaciones para este dominio que no son tan interesantes. De hecho, el usuario StoneBrosRiseUp tiene un argumento convincente para el propósito de este dominio. Están seguros de que el sitio web es para una nueva exhibición de My Hero Academia.

La primera razón por la que se puede estar seguros es que la editorial de manga Shueisha registró este dominio. GMO Internet ha registrado tradicionalmente dominios web para programas y películas del animeMy Hero Academia en el pasado.

El nombre del dominio en sí mismo también da crédito a esta teoría de exhibición creciente, pero no todos están convencidos todavía. Pero con la quinta temporada en camino la próxima primavera, cualquier posible anime derivado tendría que esperar hasta que termine la serie principal antes de tener su gran debut.