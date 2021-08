¿Minoru Mineta de My Hero Academia es un personaje bisexual?

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers del capítulo 321 del manga My Hero Academia, creado por Kohei Horikoshi. MHA 321 estuvo centrado en el rescate de Izuku Midoriya (Deku) y en personajes de la Clase-A como Minoru Mineta.

Los esfuerzos de Deku para escapar de sus compañeros de clase continúan en el capítulo 321 de My Hero Academia, mientras la Clase 1-A intenta persuadir al joven héroe para que acepte su ayuda para derrotar a All For One, pero un personaje en particular, Minoru Mineta, tiene a los fanáticos debatiendo en redes sociales.

Según comentan los fans, el chico expresó tener un interés romántico por su amigo y aliado Izuku Midoriya. En el pasado, señalaron que Mineta debería ser eliminado del anime por su comportamiento lascivo con las mujeres y ahora comentan que podría ser bisexual.

¿Minoru Mineta de My Hero Academia es bisexual?

Mineta de My Hero Academia es un personaje controversial

No hay confirmación de que Minoru Mineta sea un personaje bisexual. Sin embargo, el comportamiento de este personaje en My Hero Academia manga 321 ha llamado la atención de los fanáticos, porque parece indicar que Mineta está enamorado de Deku.

En capítulos recientes del manga, Deku ha estado operando solo, incluso alejándose del apoyo de All Might. En respuesta, los estudiantes de la Clase 1-A deciden que han tenido suficiente y quieren recuperar a su amigo, por lo que se propusieron convencerlo, por la fuerza, si es necesario.

A cada personaje de la clase se le ha ofrecido la oportunidad de atraer a Deku, lo que lleva a algunos momentos conmovedores, incluso si hasta ahora no han tenido éxito. Pero el personaje de Mineta le dijo exáctamente lo siguiente:

Foto: Shueisha - My Hero Academia 321

Según la traducción oficial al español de MANGA Plus, Mineta dice lo siguiente: “¡Nunca pensé que fuera tu poder lo que te hacía increíble! ¡Lo que me atrajo de ti fue que... incluso chorreando en sudor frío... y temblando de miedo... nos abríamos camino juntos!!".

El uso de "Me enamoré de ti" (en traducción literal del japonés) ciertamente suena como una declaración romántica en español, pero la traducción entre japonés y español puede ser complicada. En japonés, el texto original de la página de Mineta dice: "オ イ ラ が 惚 れ た お め あ は 冷 や 汗 ダ ラ ダ ラ で! プ ル プ ル 震 え て! 一 緒 に 道 を 切 り 拓 い た た の あ ん ん".

La parte importante está justo al principio, 惚 れ た, o "horeta", que significa "me enamoré". Debido a que el público objetivo de My Hero Academia es más joven, la serie emplea furigana, un texto más pequeño que explica la lectura particular de un kanji, lo que elimina mucha ambigüedad potencial.

Aun así, aunque el japonés original indica claramente que la palabra en cuestión es "no está necesariamente garantizado que signifique un amor romántico en este contexto, aunque ciertamente podría hacerlo”.

El uso podría ser similar a decir "esa persona se ganó mi corazón con su actuación", que es más ambiguo sobre la intención romántica que en la traducción oficial. Dada la aversión de muchos fanáticos por Minoru Mineta, una lectura más romántica trae a colación cuestiones espinosas de representación, especialmente en el contexto del acoso previo de Mineta a las mujeres.

Si bien muchos darían la bienvenida a más representación LGBTQ en el manga de Kohei Horikoshi, el arquetipo pervertido de Mineta y el desdén en el que ya lo tienen muchos fanáticos complican severamente los beneficios potenciales.

Los fanáticos, sin duda, estarán atentos a cualquier cosa que pueda aclarar la declaración de Mineta a Deku a medida que My Hero Academia continúe, pero lo que sigue probablemente dependerá de la intención original del creador, y es muy posible que el manga nunca resuelva el asunto.

¿Por qué algunos fans odian a Minoru Mineta?

Mineta ha sido un personaje controvertido desde el comienzo de la serie. Como personaje de alivio cómico, rara vez se involucra en secuencias serias, y gran parte de su valor "cómico" proviene de acosar sexualmente a las estudiantes de su clase.

Si bien el arquetipo del personaje pervertido sigue siendo relativamente común en el manga (como Meliodas de Nanatsu no Taizai), los fanáticos se han vuelto cada vez más críticos de tratar tal comportamiento lascivo como en sí mismo humorístico.

Dado que Mineta ha tenido un papel afortunadamente pequeño en el manga y anime, ha sido el más afectado por las críticas de los lectores. Te recordamos que puedes ver el anime de My Hero Academia en Crunchyroll.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!