Mikasa de Shingeki no Kyojin se luce en salvaje escena del Episodio 86

Como era de esperar, el episodio de esta semana de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) continuó representando la pelea entre la Alianza y los Jaegeristas, pero Studio MAPPA decidió llevar las cosas un paso más allá al brindarnos una de las secuencias de pelea más espantosas de toda la serie. ¡Una que ni siquiera está en el manga!

Durante Shingeki no Kyojin: Attack on Titan Episodio 85 Traidor, el grupo de protagonistas restantes llegó a un acuerdo con matar a sus camaradas por el bien común. Y, en lo que probablemente será uno de los pocos casos en la ficción donde ese "bien mayor" no es solo una excusa para cometer terribles atrocidades.

Mikasa Ackerman vs Jaegeristas (Foto: MAPPA)

Los personajes en realidad se vieron obligados a abrirse camino a través de los Jaegeristas en un intento desesperado de evitar que Eren destruya el mundo entero. Por otra parte, el Episodio 86 "Retrospectiva" de SNK describe esta batalla en serio, mostrando cómo cada uno de los personajes asume su parte de la carga y la lleva a cabo.

Para Mikasa Ackerman, eso implicó una secuencia en la que se volvió absolutamente loca y masacró a una docena de Jaegeristas de formas creativamente sangrientas. Los fanáticos ahora están esencialmente perdiendo la cabeza en las redes sociales después de presenciar este salvajismo por parte de uno de los protagonistas en la temporada final, especialmente porque el material de origen de Hajime Isayama no tenía esta parte, para empezar.

Estas son algunas de las cosas que han estado compartiendo en Twitter:

Mikasa Ackerman CANNOT be stopped your honor! She made me stop breathing for a fucking moment! #AttackOnTitan pic.twitter.com/MwW2IG8nAm — Kwins (@emlobster) March 20, 2022

Esta secuencia en cadena que empieza porque hirieron a Annie, Reiner protege a Annie, Connie protege a Reiner y Annie, Mikasa protege a Connie y luego Jean protege a Mikasa, simplemente mi familia, mi factoría <3#ShingekiNoKyojin pic.twitter.com/cSIPQ51Asv — nephilim (@arIertzoe) March 20, 2022

Mikasa & Female Titan



Season 1 | The Final Season pic.twitter.com/wKiz3peUye — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) March 21, 2022

Mikasa siempre fue un personaje que sufrió mucho y por eso entiende como se debe sentir Annie ������ y luego vienen los haters a decir que Mikasa es mala, egoísta, etc.#annie #mikasa #shingeki #AttackonTitanFinalSeasonpart2 #ShingekiNoKyojin pic.twitter.com/6BlUADkzJU — ' (@AnnieLeonTomSt_) March 20, 2022

Todavía no estamos seguros de qué hacer con esto, pero parece que Mikasa necesita un abrazo, muchachos. Sin duda, la poderosa Ackerman se está preparando, tanto mental como físicamente, para enfrentarse a Eren Jaeger, el amor de su vida.

Sin embargo, lo que sucederá en esa confrontación desgarradora es algo que solo el final de la serie de anime Shingeki no Kyojin Episodio 87 "The Dawn Of Humanity", cuyo lanzamiento está programado para el 4 de abril, puede responder.

Foto: MAPPA / Final Shingeki no Kyojin Episodio 86

¡Mata ne!