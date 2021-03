Mieruko-chan confirma adaptación de anime para 2021

El terror siempre ha sido una forma de arte difícil de concretar a pesar del medio en el que se presenta, y el anime solo se aventura en propiedades con un atractivo espeluznante un puñado de veces. Sin embargo, parece que esto cambiará con el próximo proyecto de Mieruko-Chan.

La editorial Kadokawa publica el manga escrito e ilustrado por Tomoki Izumi. Es una serie de comedia y terror relativamente nueva, ya que solo ha publicado cinco volúmenes de su historia hasta la fecha.

La historia en sí de Mieruko-Chan se considera una comedia de terror, ya que la heroína principal intenta constantemente ignorar por completo a los horribles seres sobrenaturales que solo ella puede ver, mientras intenta no dejar que ninguno de sus amigos o los seres mismos sepan que ella es consciente de ellos.

Tráiler del anime Mieruko-chan

Como puedes ver en el tráiler de arriba, el anime está programado para un estreno en 2021. Para aquellos que no estén familiarizados con la franquicia que debutó por primera vez como manga en 2018, la descripción oficial de Mieruko-Chan dice así:

"Un día, Miko de repente comenzó a ver seres grotescos que otros no podían. Su respuesta no fue correr, no enfrentarlos, ¡sino hacer todo lo posible para ignorarlos por completo! ¿Puede mantener la cara seria y continuar con su día rodeada de horribles monstruos?"

La Verdad Noticias informó anteriormente que 2021 será un gran año para el terror en el mundo del anime, no solo gracias a esta próxima serie creada por Passione Studio, la productora responsable de High School DxD y la polémica serie de Interspecies Reviewers, sino también gracias a la adaptación de Uzumaki.

Portada del primer volumen del manga Mieruko-chan

Este último fue creado por el mangaka de terror más popular, Junji Ito, y estrenará a finales de este año en Adult Swim, brindando a los fanáticos la oportunidad de experimentar el horror de diferentes maneras. Quizás, si Uzumaki y Mieruko-Chan tienen éxito, veremos llegar más horror en el mundo del anime.

