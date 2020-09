Mi vecino Totoro: Datos increíbles sobre Studio Ghibli Classic ¡Genial!

Casi todos los amantes de Studio Ghibli deben tener un lugar especial en sus corazones o mentes para esta suave criatura voladora y esponjosa de "Mi vecino Totoro". La película, que se estrenó en 1988, cuenta la historia de una familia que se mudó al campo japonés para cuidar a su madre hospitalizada.

Un padre que es profesor llamado Tatsuo Kusakabe con sus dos hijas, Satsuki la mayor y Mei la menor, tienen que adaptar sus vidas una vez más a su nuevo hogar. Al crecer en un entorno urbano, las hermanas tienen una gran curiosidad por su nuevo entorno. Un día, Mei ve a dos espíritus blancos con orejas de conejo en el patio trasero, los sigue y entra por un hueco hueco en un árbol enorme.

Luego conduce a un gran descubrimiento donde vive un espíritu mucho más grande llamado Totoro. Luego se hace amiga de esos tres espíritus del bosque y se queda dormida sobre el enorme vientre de Totoro. Al día siguiente, se despierta en el patio trasero de su casa.

Después de haber atravesado un viaje mágico, Mei quiere convencer a su familia de que conoce a Totoro, ante la incredulidad de su padre y su hermana. A medida que se desarrolla la historia, finalmente Totoro revela su existencia y ayuda a la familia a reunirse.

La película revolucionaria de Hayao Miyazaki

Este es un hito para Hayao Miyazaki como escritor y director de Studio Ghibli, ya que el hombre de 76 años se hizo un nombre con My Neighbor Totoro. Esto se debió al alto impacto que recibió la película, ya fuera del público o de la crítica, después de su lanzamiento. Anteriormente ha dirigido y filmado dos títulos para Studio Ghibli que son "Nausicaä del valle del viento" en 1984 y "Castle In The Sky" en 1986. Poco sabíamos que la película inicialmente no funcionó muy bien en el teatro. . Dos años después de su lanzamiento, los comentarios de Totoro fueron máximos históricos, y desde entonces la criatura mágica se ha convertido en el símbolo de Studio Ghibli, así como en el personaje que todos amaban en Japón. Ahora, la película está certificada como nueva en un sitio web de críticos de cine, Rotten Tomatoes gana el porcentaje del 93%.

Lanzamiento de doble facturación con La tumba de las luciérnagas

En 1988, Mi vecino Totoro fue lanzado como doble cartel con otra película de Studio Ghibli llamada "La tumba de las luciérnagas". ¿Qué es exactamente una factura doble? Es una función especial en la que el público solo paga el precio de la entrada y recibe dos películas a cambio. Si Tonari no Totoro es una película para sentirse bien con solo algunas escenas emocionales, deberías agarrar muchos pañuelos para "La tumba de las luciérnagas". La película que cuenta la historia de un hermano al final de la Segunda Guerra Mundial ha logrado hacer fluir nuestras lágrimas como un río y fue escrita y dirigida por Isao Takahata. Si disfrutas de una historia más trágica y conmovedora, es posible que desees ver “La tumba de las luciérnagas”.

Totoro apareció en Toy Story 3

Totoro muestra su popularidad más allá de Japón, ya que la versión en inglés de la película también tuvo éxito en Estados Unidos y otros países occidentales. Su impacto llegó incluso a los estudios de animación de Pixar cuando decidieron insertar un cameo de Totoro en forma de muñeco de peluche en “Toy Story 3 ″. La película de la franquicia sobre juguetes que cobran vida reconoció la pequeña parte que la criatura esponjosa y el jefe de Pixar, John Lasseter, dijo durante su evento promocional: “Hacemos pequeños homenajes en nuestras películas, y pensamos que era un homenaje muy apropiado para dejar (Miyazaki y su compañía cinematográfica) Studio Ghibli saben lo mucho que significan para nosotros ". ¿Quizás en el futuro podamos ver una empresa conjunta entre estos dos estudios de animación? Además, Totoro también ha aparecido en otras películas de Studio Ghibli, así como en otras animaciones japonesas.

Dakota y Elle Fanning

Mi vecino Totoro pasó por la adaptación inglesa dos veces, una durante 1993 y otra en 2005. La primera adaptación no satisfizo a Hayao Miyazaki y hasta la fecha de caducidad de su licencia, los titulares de la licencia no le hicieron justicia a la película. En 2005, Disney posee los nuevos derechos para la adaptación y distribución de esta animación y para los papeles de Satsuki y Mei, eligieron a las hermanas reales, Dakota y Elle Fanning como las dobladoras. El proceso de doblaje y la adaptación fue supervisado por Studio Ghibli para evitar malas interpretaciones como sucedió en la adaptación al inglés de Nausicaä of the Valley of the Wind. Hayao Miyazaki prohibió el cambio de nombre de los personajes, lugares, a excepción de Catbus. Después del éxito de su lanzamiento, Disney continúa su asociación con Studio Ghibli para otros lanzamientos en inglés de otras películas como "Ponyo", "El viaje de Chihiro", "La princesa Mononoke" y la última fue "The Wind Rises", entre muchas otras.

May, Mei y Satsuki

May en japonés se llama "Satsuki" mientras que Mei es la pronunciación japonesa de la palabra inglesa "May". Mi vecino Totoro está lleno del espíritu de May, ya que la familia se traslada al suburbio durante la primavera de mayo. Entonces, ¿todavía te preguntas por qué The World of Ghibli Jakarta decidió estrenar esta película en los cines en mayo?.