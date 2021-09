Mejores series de anime para ver gratis en YouTube

Hay muchas series de anime maravillosas para ver, pero decidir cuál vale la pena ver de una sola vez puede ser un desafío. Especialmente con tantos lanzamientos nuevos en los últimos meses y diferentes plataformas de streaming disponibles, es normal pasar por alto algunos títulos populares.

Desde las duras peleas callejeras de Tokyo Revengers hasta el singular universo isekai de Tensei Shitara Slime Datta Ken (TenSura), la temporada actual de lanzamientos de anime está repleta de episodios fabulosos para ver.

Aquí en La Verdad Noticias hay un resumen de los programas terminados de la temporada anterior y que se pueden ver de forma gratuita en el sitio de YouTube de Muse Asia. ¿Estás listo para la temporada de anime otoño 2021?

Series de anime para ver gratis en 2021

Anime: HameFura - My Next Life as a Villainess

My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!

En el anime My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! (HameFura), Catarina Claes, después de tropezar y lastimarse la cabeza, de repente recuerda recuerdos de su vida anterior y reconoce su entorno actual como el de su juego otome favorito.

Lamentablemente, resucitó como la villana del juego, que parece estar destinada a perder en todos los escenarios. En esta divertida pero encantadora comedia romántica, Catarina toma medidas tremendas para rechazar su destino, brindando a los espectadores un giro distinto y refrescante en el exagerado género anime isekai.

Moriarty the Patriot

El anime Yukoku no Moriarty (Moriarty the Patriot) disponible en páginas para ver anime online gratis, nos lleva al siglo XIX, cuando el Reino Unido se convirtió en el imperio más grande y próspero del mundo.

Mientras que la clase alta disfrutaba de todas las comodidades que la nobleza podía proporcionar, las clases bajas y trabajadoras se veían obligadas a trabajar y luchar por lo que venía de arriba.

En este anime de misterio, William James Moriarty y sus hermanos decidieron desestabilizar el sistema corrupto de Gran Bretaña por cualquier medio necesario, proporcionando una versión novedosa pero auténtica de la famosa serie "Sherlock Holmes" de Sir Arthur Conan Doyle.

Anime: Combatants Will Be Dispatched

Combatants Will Be Dispatched!

En Combatants Will Be Dispatched! (Sentōin, Hakenshimasu!), Combat Agent 6, uno de los mejores empleados de la villana Kisaragi Corporation, tiene el encargo de aumentar el alcance de la empresa conquistando un mundo lejano a través de un portal experimental.

Six se propone conquistar un mundo nuevo y extraño con su compañera androide Alice, pero las cosas no siempre salen según lo planeado. En esta animación cómica del creador de "KonoSuba", sigue la búsqueda de Six por dominar el mundo. Anteriormente, informamos que Kadokawa anuncia el Museo Isekai para series de anime como KonoSuba.

Anime: Welcome to Demon School! Iruma-kun

Welcome to Demon School! Iruma-kun

En el anime Welcome to Demon School! Iruma-kun (Mairimashita! Iruma-kun), Iruma era un niño pequeño normal, pero resulta que sus padres vendieron su alma a un fuerte monstruo del Inframundo.

En lugar de sufrir, Iruma ahora vive como el nieto adoptivo mimado de uno de los demonios más poderosos del inframundo, y debe enfrentarse a la prueba más difícil de su vida: asistir a la escuela de demonios como un humano normal.

¿Cómo ver series de anime gratis?

Páginas para ver series de anime online

Las mejores series de anime para disfrutar gratis en 2021, están disponibles en sitios oficiales como la plataforma de streaming Crunchyroll. Sin embargo, esta contiene anuncios durante el episodios. Otras páginas o sitios para disfrutar programas de animación japonesa de forma legal son:

Netflix

Amazon Prime

YouTube

NicoNico

HiDive

Viewster

Asian Crush

