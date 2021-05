Mejores series anime de amor escolar que te harán sentir mariposas

Es genial ver que hay tantas series anime de amor basadas en la escuela secundaria. Es un período lleno de romance, y para algunas personas, puede ser donde formen relaciones duraderas. Series como Toradora y Kimi ni Todoke se destacan aquí.

La Verdad Noticias decidió compartirte una lista completa de series de anime enfocadas en el romance de la vida escolar. Hablaremos un poco de su trama, personajes, episodios y cuántas temporadas tiene cada una.

Más adelante te explicaremos un poco de este género de animación japonesa, sus series más icónicas y qué tanto ha cambiado en la actualidad. Recordemos que anime de amor como Fruits Basket recibieron un remake completamente fiel a su manga y esta es solo una de muchas series románticas que debes ver.

Mejores series anime de amor escolar para ver

Anime de amor: School Rumble

10 - School Rumble (52 episodios, 2 temporadas)

Si te aburres de ver series de anime largas con historias aburridas, deberías probar School Rumble. Cada episodio de este anime de amor es totalmente aleatorio, aunque intenta seguir la historia principal. Lo disfrutarás si te gusta la comedia. Cada vez que sientes que la historia está a punto de volverse seria, toma un giro cómico rápido.

Sin embargo, hay algo que debes tener en cuenta antes de sumergirte en él, especialmente si eres nuevo en el anime. Hay muchos personajes y muchos nombres, por lo que se necesita un poco de esfuerzo para recordar a todos. Las voces de los personajes pueden parecer divertidas, ya que son exageradas.

School Rumble básicamente sigue la historia de un triángulo amoroso. Tenma Tsukamoto (la protagonista femenina) lucha por confesar sus sentimientos a su extraño y aburrido compañero de clase Karasume Oji, mientras que Kenji Harima (el protagonista masculino) ama a Tenma.

Kenji solo asiste a la escuela por sus sentimientos hacia ella. Los personajes aprenden que el romance de la escuela secundaria no es una broma, especialmente cuando diferentes malentendidos complican aún más las cosas.

Anime de amor: Lovely Complex

9 - Lovely Complex (24 episodios, 1 temporada)

Los protagoinstas Ootani y Risa están en nuestra lista de las mejores parejas del anime y el programa Lovely Complex en los mejores anime de amor. ¿La razón? Los personajes son muy fáciles de identificar y tendrá la sensación de que es una serie de comedia romántica.

La historia en sí no está llena de giros y giros inesperados. No ofrece nada que no hayamos visto antes, pero está contado de tal manera que te enamoras. Este anime pionero en su género sigue la historia de una pareja que no coincide en la escuela secundaria.

Una chica mucho más alta que cualquier chica de su clase (Risa) y un chico mucho más bajo que el chico promedio (Ootani). Para hacer las cosas aún más complicadas, sus enamoramientos caen de cabeza el uno por el otro, dejándolos a ambos con el corazón roto.

Anime de amor: Nisekoi

8 - Nisekoi (32 episodios, 2 temporadas)

Con una historia muy común, Nisekoi no es realmente único. Es una especie de historia de Romeo y Julieta con algunos giros y vueltas en la trama. Sus adorables personajes son los que hacen que este anime de amor escolar sea tan agradable.

Dale una oportunidad a esta serie cada vez que el aburrimiento cruce tu mente y no te arrepentirás. También puedes ver algunos series de anime similares a este. Hace muchos años, Raku Ichijo le prometió a su amor de la infancia quedarse con un colgante mientras que su amada guardaba la llave.

El chico sueña con volver a encontrar a su amor algún día, ya que quiere reunirse con ella. Pero pasan los años y la realidad destroza sus esperanzas cuando se ve arrastrado a los asuntos familiares. Se ve obligado a casarse con la hija del líder de una banda rival para reducir la tensión entre los dos grupos.

Además, Raku y Chitoge comienzan a odiarse después de su primer encuentro. Raku todavía no quiere renunciar a su promesa de encontrar su amor. Su búsqueda lo lleva en direcciones muy inesperadas.

Anime de amor: Love, Chunibyo & Other Delusions

7 - Love, Chunibyo & Other Delusions (25 episodios, 2 temporadas)

Te encontrarás riendo, encogiéndote y llorando muchas veces mientras miras Love, Chunibyo & Other Delusions. Esta serie de anime de amor es un buen equilibrio entre drama y comedia romántica. El melodrama se contrasta con las bromas, ya que la realidad se mezcla con la fantasía.

Si está buscando una montaña rusa emocional que también pueda ofrecer algunas risas, no busque más. La comedia romántica se centra en Yuuta Togashi, un niño que sufría de la enfermedad de "chuunibyou". Creía que poseía poderes místicos que lo diferenciaban de otros "humanos comunes"

El chico recuerda esos días con vergüenza y le molesta tanto que decide cambiar de escuela. Con la esperanza de que nadie lo reconozca en esta nueva escuela, intenta comenzar un nuevo capítulo en su vida.

Sin embargo, no funciona desde que su nueva compañera de clase, una niña, se estrella contra su vida. Ella se entera de su pasado y se interesa por él. Además, la joven aún sufre la enfermedad de "chuunibyou".

Anime de amor: You Lie In April

6 - You Lie In April (22 episodios, 1 temporada)

Your Lie in April te llevará a un viaje inolvidable al mundo de la música. La música conecta a las personas, ya que puede afectarlas de muchas formas. Te relacionarás fácilmente con la relación que comparten los personajes principales. Pero no creas que esta historia es una tragedia.

Al contrario, se trata de pasión, inspiración, seguir adelante, amistad y familia. La historia sigue a Kousei Arima, un pianista que cae en una profunda depresión después de la muerte de su madre. Se ha negado incluso a escuchar el sonido de su piano después de su trágica pérdida.

Ha pasado algún tiempo pero nada ha cambiado. El pianista una vez prodigioso vive una vida incolora. Sin embargo, Kousei tiene mucha suerte de conocer a una hermosa niña, una violinista, que lo anima a volver a enfrentarse a la música.

Anime de amor: My Love Story

5 - My Love Story (24 episodios, 1 temporada)

Takeo Gouda no es el típico estudiante de secundaria. Es tan musculoso, alto y valiente que es respetado entre los chicos. Desafortunadamente para él, su apariencia asusta a la mayoría de las chicas. Como si eso no fuera suficiente para el pobre Takeo, su mejor amigo se roba los corazones de todas las chicas que le gustan.

Un día, Takeo salva la vida de la bonita Rinko Yamato y se enamora perdidamente de ella. Cree que la chica ama a su atractivo amigo y decide desinteresadamente convertirse en su cupido en lugar de confesar sus sentimientos.

My Love Story es un anime de amor estilo comedia romántica lento y de buen ritmo que resuelve los conflictos de manera realista. Es raro ver un anime tan realista y fundamentado en estos días.

Todas las relaciones están representadas con precisión y todos los conflictos son realistas. Si eres fanático de las historias románticas lentas y realistas, prueba este anime romántico cargado de comedia.

Anime de amor: Doukyuusei

4 - Doukyuusei (Película de 1 hora)

Técnicamente, esta es una película, pero vale mucho la pena agregarla aquí. Basado en el manga del mismo nombre, Doukyuusei (Classmates), uno de los mejores anime yaoi, es una historia romántica simple hecha en un estilo de animación simple.

La historia en sí no es algo especial ni súper emocional. Entonces, si estás buscando una película hardcore que sea una montaña rusa de emociones, es posible que desee omitir esta. Sin embargo, si eres muy romántico y el anime real es lo que necesitas, dale una oportunidad a este.

No hay giros dramáticos, rivales o triángulos amorosos. Este anime de amor no necesita todo eso. Básicamente, la historia solo cubre a los personajes que se enamoran y se disfrutan mutuamente. Las interacciones entre ellos es lo más lindo de este anime. Puedes sentir fácilmente a los personajes y su amor mutuo.

Este anime romántico yaoi o Boys Love de la escuela secundaria sigue a Hikaru Kusakabe y Rihito Sajou. Rihito es uno de los mejores estudiantes que siempre obtiene notas perfectas, mientras que Hikaru es guitarrista de la popular banda y es popular entre las chicas.

Estos diferentes individuos se encuentran un día después de la escuela. A medida que pasa el tiempo, se dan cuenta de que sus sentimientos mutuos aumentan. Se dan cuenta de que es el amor lo que hace que sus corazones latan juntos.

Anime de amor: Kimi ni Todoke

3 - Kimi ni Todoke (38 episodios, 2 temporadas)

Kimi ni Todoke cuenta la historia de dos compañeros de clase, un niño y una niña que se aman en secreto y solo esperan que sus sentimientos lleguen al otro. Kuronuma Sawako les parece extraña y espeluznante a sus compañeros de clase.

La niña anhela hacer nuevos amigos y vivir una vida normal, pero no entiende cómo uno puede ser tan amigable y querido por todos como Kazehaya Shouta, el niño más popular de la clase. Él es el único que le sonríe y la trata con amabilidad.

Este anime de la escuela secundaria es realmente una historia de mayoría de edad. Se centra en las emociones y sentimientos de cada personaje, lo que nos permite ver quiénes son en realidad. Si estás buscando un anime de amor solo para ver a la pareja reunirse y enamorarse, es posible que desee buscar en otro lado.

En Kimi ni Todoke, los personajes necesitan mucho tiempo para expresar sus sentimientos. Sin embargo, si eres un verdadero romántico, este anime de amor tiene todas las posibilidades de convertirse en uno de tus favoritos de todos los tiempos.

Anime de amor: Clannad

2 - Clannad (47 episodios, 2 temporadas)

Clannad es uno de esos anime de amor, o series de anime triste, que todos disfrutarán, sin importar cuántas series hayan visto antes. Incluso si nunca has visto ningún tipo de anime, apreciarás esta serie.

No hay violencia, es solo un anime de amor clásico con un romance encantador y un toque de humor. Si estás deprimido y tu vida te parece incolora, prueba este anime. Tomoya Okazaki, la protagonista de la historia, no ve la belleza de la vida. Encuentra la vida aburrida y planea desperdiciar sus días de escuela secundaria.

Un día conoce a Nagisa Furukawa, una chica que tiene la extraña costumbre de exclamar cosas que le gustan solo para motivarse. Tomoya se niega a hablar con ella en su primer encuentro y él se aleja.

Sin embargo, finalmente se hace amigo de Nagisa y decide ayudarla a alcanzar sus sueños junto con la ayuda de otras cuatro chicas. Ahora Tomoya intenta ayudar a tantas personas como puede y se da cuenta de que la vida no es tan incolora y aburrida como pensaba.

Anime de amor: Toradora

1 - Toradora (25 episodios, 1 temporada)

Todos los personajes aquí son identificables porque podemos ver todos sus lados débiles en momentos de inseguridad. Todos tienen sus propias razones y motivos para lo que hacen y cómo lo hacen; no solo son tercos o tontos.

Toradora es un anime de amor que comienza con un escenario cómico, pero gradualmente se vuelve más serio y emocional a medida que nos sumergimos más en la historia y conocemos más a los personajes.

Este anime romántico te dará esa buena sensación de hormigueo en el corazón. Entonces, si estás buscando una serie romántica con una historia que se mantenga alejada de los clichés, sea relativamente impredecible y le brinde esa sensación cálida, mira esta.

También puedes ver algunos programas que son similares. La historia sigue a dos estudiantes de secundaria totalmente diferentes que de repente se cruzan. Pronto descubren que ambos están enamorados de los mejores amigos del otro. Forman una alianza divertida e intentan ayudarse mutuamente con sus respectivos enamoramientos.

¿Qué es un anime de romance?

Anime de amor es un género que debes ver

Un anime de amor y romance tiene un enfoque a las relaciones románticas entre los personajes, así como su amor floreciente entre ellos. A menudo encontrarás anime romántico estrechamente relacionado con el subgénero shoujo, pero también funciona bastante bien con la comedia, el harén, el drama y el josei.

El anime y el manga de la variedad “Josei” (女性) están dirigidos a mujeres adultas. Las series de Josei suelen ser cuentos románticos o de la vida real protagonizados por mujeres adultas, aunque, en los últimos años, las aventuras de acción tipo género shonen también se han vuelto populares.

¿Cuál es el mejor anime de amor?

You Lie In April Clannad Horimiya Fruits Basket Nana Sakamichi no Apollon Anohana Cross Game Toradora Kamisama Hajimemashita Say I Love You Nodame Cantabile Lovely Complex Kaguya Sama Love Is War Kaichō wa Maid-sama!

Las 15 series de anime de amor son consideradas las mejores. El orden es en base al sitio IMDB. También te invitamos a conocer la red social MyAnimeList, ya que ahí encontrarás otras series de anime románticas recomendadas y miles de fanáticos dispuestos a compartir su conocimiento.

