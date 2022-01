Mejores openings del anime de 2021; Demon Slayer, Attack on Titan y más

Puede ser difícil hacer un seguimiento de todos los openings de anime (temas de apertura) debido a la cantidad de animes increíbles que se combinan con todos ellos. Hay literalmente horas de openings por las que pasar, por lo que podría resultar difícil superar todas las grandes aperturas de anime de 2021.

Para ayudar a reducirlo, aquí en La Verdad Noticias hay algunos buenos openings de anime para comenzar. Anteriormente, exploramos los mejores openings del anime, los más gustados del cierre de 2020 (como Jujutsu Kaisen “Kaikai Kitan”de EVE).

Mejores openings de anime de 2021

Mejores openings de anime durante 2021

"Akeboshi" de LiSA (Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Mugen Train)

Ufotable puede estar planeando usar a la cantante japonesa LiSA para tantos openings de anime de Demon Slayer como sea posible. Ya la usaron para OP y ED de la temporada 1, el tema principal de la película, y OP y ED del arco de anime basado en la película. Sin embargo, nadie se queja.

Akeboshi, la última obra maestra de LiSA difiere un poco de "Gurenge" de la temporada 1. Donde esa canción trataba de un llamado a la acción, esta enfatiza una dura realidad y los esfuerzos por perseverar. Comienza intenso y pasa a algo más estimulante para reflejar las luchas de los protagonistas.

"Boku No Sensou" de Shinsei Kamattechan (Attack On Titan The Final Season)

Los fanáticos de Attack on Titan pueden no estar seguros de qué pensar de esta apertura al principio. Linked Horizon había sido el objetivo del anime para las aperturas y parecían un acto difícil de seguir. Afortunadamente, Shinsei Kamattechan se desempeñó bien con esta apertura y está a la par con sus predecesores.

"Boku no Sensou" es una buena apertura, pero también es muy diferente a los demás openings de anime. Donde canciones como "Shinzo wo Sasageyo!" y "Jiyuu no Tsubasa" trataban de tomar la pelea con orgullo, "Boku no Sensou" advierte a los oyentes sobre lo horrible y moralmente ambigua que es la guerra, algo bastante apropiado para la cuarta temporada.

"No. 1" de DISH // (My Hero Academia Temporada 5)

El anime de My Hero Academia Temporada 5 en realidad tiene dos grandes éxitos para las aperturas. Sin embargo, uno de ellos tiene algunos millones de transmisiones más que el otro en Spotify.

Mientras que "Merry-Go-Round" de MAN WITH A MISSION es una canción increíble por derecho propio, "No. 1" de DISH gana entre los dos. MHA es bien conocido por sus aperturas optimistas y de alta energía, y "No. 1" no es una excepción.

Nada se compara con la euforia de ver a la Clase 1-A cargar en la batalla con el coro de esta canción. Es la manera perfecta de animar a los fanáticos para el "Arco de entrenamiento conjunto". Por otra parte, te recordamos que platicamos con Izuku y Hawks de My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes; película 3 con nueva canción.

"Cry Baby" por Official HIGE DANdism (Tokyo Revengers)

Si se trata de las veces que se transmite en Spotify, "Cry Baby" supera a cualquier anime que se estrene en 2021 por un amplio margen con más de 96 millones de transmisiones. Para comparar, la versión para TV de "Boku no Sensou" solo tiene 52 millones.

Aparentemente, hay algo sobre el tema de Tokyo Revengers que resuena mejor con los oyentes. Podría ser el significado más arraigado detrás de la letra. "Boku no Sensou" tiene algo de verdad, pero hay algo en la forma en que "Cry Baby" describe la lucha bajo la lluvia que parece golpear más cerca de casa y, por lo tanto, sentirse más real. ¿Qué piensas de estos openings de anime?

