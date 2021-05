Mejores memes de anime en español 2021

Las redes sociales son el sitio perfecto para que los fanáticos expresen su amor y humor por las series de anime. ¿Cómo lo hacen? La respuesta es la infinidad de memes de anime que más adelante pueden llegar a convertirse en stickers para aplicaciones como WhatsApp.

Primero se necesita de un buen paquete de imágenes y los otakus de Latinoamérica se distinguen por los resultados graciosos que comparten en Internet. Aquí, La Verdad Noticias te compartirá los 10 mejores memes de anime que debes tener en tu celular.

Los memes de anime más buscados son los graciosos, luego tenemos a los pervertidos, a los tristes y finalmente a los de amor. Las imágenes que te compartiremos a continuación, serán sobre series de anime famosas y que normalmente expresan la opinión de un fanático sobre su programa o personaje favorito.

10 mejores memes de anime en español

Serie de anime: Yuri On!!! Ice con Yuri a toda máquina

El primer meme es sobre el anime Yuri On!!! Ice de estudio MAPPA. La serie es sobre patinaje artístico y nos muestra al protagonista muy estresado durante la competencia. La imagen de abajo es del mismo personaje pero con mucha más energía en la fiesta. El meme es perfecto para expresar un cambio de actitud inspirado en la realidad.

Serie de anime: Cells At Work enseñando sobre medicina

Luego tenemos un meme de anime para Cells At Work, un programa de animación japonesa que nos enseña cómo funciona el cuerpo humano, junto con personajes que representan a las células del organismo. Una vez que termines Cells At Work, ya no verás a tu cuerpo de la misma forma.

¿Qué acabo de ver? Studio Deen animando Nanatsu no Taizai

El siguiente meme es para expresar el descontento de los fanáticos sobre la animación de Studio DEEN. La temporada 3 de Nanatsu no Taizai pasó a manos de DEEN en lugar de A-1 Pictures y la baja calidad de animación nos regaló memes como el que puedes ver arriba. ¿Qué le pasó al cuerpo de Meliodas?

Serie de anime: Naruto y su Talk no Justu

Pasamos al famoso anime Naruto y al icónico Talk No Jutsu que siempre utiliza el protagonista para evangelizar o hacerse amigo de los villanos. Un fanático tomó este hábito para recordar cómo fue que Naruto se conviritió en un experto del Talk No Justu con Nagato, Obito y más personajes.

Serie de anime: Anohana "No estoy llorando"

Después pasamos a un meme de anime triste para expresar los sentimientos de los fanáticos por el final de Anohana. Se trata de una serie de comedia dramática sobre el fantasma de una niña que quiere ayudar a sus amigos y así encontrar la felicidad.

Memes de anime más buscados "La mala animación"

De nuevo tenemos un meme sobre la mala animación, solo que ahora se nos recordó el extraño caso de Toei Animation con Dragon Ball Super. Los frames o momentos que vemos en las fotos no están diseñadas para ser pausadas y el caso con Nanatsu no Taizai es el mismo.

Serie de anime: Lucky Star y sus referencias a la vida real

El anime de Lucky Star fue producido por Kyoto Animation y es perfecto para expresar cosas de la vida real. La protagonista parece estar estudiando matemáticas y una fanático editó el meme para recrear su pensar durante estos ejercicios casi imporobles de entender.

Serie de anime: My Hero Academia y su fanservice

Ahora pasamos al clásico momento de ver anime cuando tus padres están contigo. Series japonesas como My Hero Academia no se salvan del fanservice y presumen tanto a chicas como chicos con poca ropa o bañándose. Sin duda no quieres que te encuentren viendo anime en momentos como estos.

¿L Lawliet fue superado por Pablo?

Los fanáticos del anime en Latinoamérica habrán crecido con el canal Discovery Kids y algunos no pudieron evitar el parecido entre los dos detectives más inteligentes del mundo: L Lawliet de Death Note y Pablo de los Backyardigans. Estos dos serían imparables juntos.

Serie de anime: Yuri On!!! Ice ¿Qué les pasó?

Finalizamos con el segundo meme de anime para Yuri On!!! Ice, donde la extraña animación de estudio MAPPA y el humor de los fanáticos se fusionan. ¿Qué pasa cuando uno es el fotógrafo pero no le toman buenas fotos a uno? La respuesta es que tenemos este cambio radical en la calidad de imagen.

¿Dónde encontrar buenos memes de anime?

Los mejores sitios o redes sociales para encontrar memes de anime son Facebook, Pinterest, Wattpad y Tumblr. Todas las anteriores cuentan con grupos o comunidades de fanáticos que diariamente comparten su creatividad en memes de todo tipo.

Los memes de anime han ido más allá de imágenes y podemos disfrutar de ellos en pequeños fragmentos de video. Plataformas como TikTok son los reyes de videos virales y aquí encontrarás memes relacionados al mundo de la animación japonesa.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!