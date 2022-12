Mejores animes de Netflix este 2022

Podemos decir que los mejores animes de Netflix subieron la apuesta este 2022. Algunos de los favoritos como, Cyberpunk: Edgerunners, le dieron batalla a originales de Crunchyroll y cada mes fueron acompañados de varias licencias interesantes.

En esta ocasión, La Verdad Noticias te compartirá un repaso de los animes más populares estrenados en Netflix durante 2022. Podrás encontrar una guía con el total de sus episodios, sinopsis y estudio de animación.

Con la llegada de nuevos animes a Netflix gracias a su contrato con Nippon TV, se espera que 2023 sea otro gran año de lanzamientos. A continuación, despidamos el 2022 con una lista de los mejores animes en el gigante de streaming.

Los mejores animes de Netflix

Cyberpunk: Edgerunners

Número de episodios: 10 episodios.

Estudio: Trigger.

“En una realidad distópica repleta de corrupción e implantes cibernéticos, un joven talentoso e impulsivo intenta convertirse en un mercenario”.

Imagen: Cowboy Bebop

Cowboy Bebop

Número de episodios: 26 episodios.

Estudio: Sunrise.

“Una ecléctica tripulación formada por un exsicario, un expolicía, una estafadora, una pequeña hacker y un perro de laboratorio surca el espacio en busca de recompensas”.

Komi-san no puede comunicarse

Número de episodios: 24 episodios.

Estudio: OLM.

“En una escuela llena de personalidades únicas, Tadano ayuda a la tímida e introvertida Komi a alcanzar su meta personal: hacerse amiga de 100 personas”.

Imagen: BASTARD!!

BASTARD!!

Número de episodios: 24 episodios.

Estudio: Linden Films.

“Cuando fuerzas malignas amenazan con resucitar a Anthrasax, la Diosa de la Destrucción, el reino de Metallicana le pide ayuda a un voluble hechicero oscuro”.

La asesina del romance

Número de episodios: 12 episodios.

Estudio: DOMERICA.

“Anzu disfruta como nadie de su soltería y el romance es lo último que pasa por su cabeza, hasta que un pequeño ser mágico convierte su vida en una comedia romántica cliché”.

Otros animes estrenados en Netflix durante 2022 son “Claymore”, “The Seven Deadly Sins”, “BEASTARS”, “JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean”, “Pokémon: Las crónicas de Arceus”, “Violet Evergarden: Recuerdos”, “Jóvenes en órbita”, “Shaman King”, “Kotaro vive solo”, “Thermae Romae Nova”, “Vampire in the garden” y “Spriggan”.

¿Cuántos animes hay en Netflix?

Las mejores series de anime para ver en Netflix.

Puedes ver más de 50 animes en Netflix, puesto que la plataforma de streaming constantemente expande sus licencias y produce sus propios programas o películas de animación japonesa. A continuación, te dejamos un listado con algunos de sus títulos:

Komi-san no puede comunicarse Record of Ragnarok Periodo azul Un vampiro en el jardín JoJo's Bizarre Adventure Invasión en las alturas Baki Hanma Castlevania Kotaro vive solo De yakuza a amo de casa B The Beginning One-Punch Man Kakegurui Karakai Jouzu no Takagi-san La vida desastrosa de Saiki K. Titanes del Pacífico: Tierra de nadie Megalobox The Promised Neverland Super Crooks DOTA: Sangre de dragón Naruto: Shippūden Darwin's Game El gran farsante Yowamushi Pedal Berserk Kengan Ashura Cells at Work! Beyblade Burst Resident Evil: La tiniebla infinita La vida diaria del rey inmortal Tiger & Bunny Kuroshitsuji Sailor Moon Crystal Boruto: Naruto Next Generations BNA: Brand New Animal One Piece Edens Zero SWORDGAI The Animation Vinland Saga Los Pui Pui Godzilla punto singular Psycho-Pass Violet Evergarden Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco Yasuke Aggretsuko Devilman Crybaby Rey chamán Sirius the Jaeger Ergo Proxy Toradora!

