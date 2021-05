Mejores anime gore que existen, recomendaciones y explicación del género

Aunque el anime gore es un género controvertido, los fanáticos están fascinados por la brutalidad, la violencia y el derramamiento de sangre (no) esperado. El uso de la violencia gráfica no siempre es con fines de entretenimiento.

Los animadores, a menudo lo usan como una herramienta para mostrar aún más una historia oscura al estilo Shingeki no Kyojin o Blood C. Si bien hay muchos programas populares de anime gore, aquí en La Verdad Noticias hay algunos que definitivamente debes ver.

Te recordamos que puedes ver series de anime gore en plataformas populares como Funimation, Crunchyroll, Netflix, Prime Video y en páginas para ver anime como AnimeFLV, JKanime o ReyAnime. ¿Conocías este género animado?

20 mejores anime gore que necesitas ver

Anime gore: Shingeki no Kyojin

Shingeki no Kyojin: Attack on Titan (El Ataque de los Titanes)

Mientras los humanos se enfrentan a la extinción a manos, o mejor dicho, boca, de monstruos gigantes caníbales, conocidos como Titanes, unos pocos elegidos dan un paso adelante para defender a la humanidad. Sin embargo, su valentía es muy efímera cuando ven el terror aterrador real que transmite un titán.

Desde extremidades voladoras, salpicaduras de sangre y la regurgitación de un cadáver humano, Shingeki no Kyojin de Hajime Isayama, no se detiene en el festival gore. El anime realmente ha aumentado la brutalidad en la temporada 4 por MAPPA, ya que la violencia entre humanos se ha convertido en la norma y, a menudo, es más cruel que los titanes.

Anime gore: Blood C

Blood C

Blood C es la segunda serie de anime de Production I.G relacionada con la franquicia Blood, siendo la primera Blood +. Como en la otra serie, Blood C sigue a la estudiante de secundaria Saya Kisaragi.

Sin embargo, Saya no es la típica alumna, ya que se defiende de los monstruos que intentan devorar su aldea. Pero hay un secreto mucho más oscuro detrás de su pacífica aldea, y depende de Saya descubrir la verdad en una ciudad donde nada es lo que parece.

Si bien los primeros episodios pueden transcurrir sin incidentes, todo culmina con un magnífico derramamiento de sangre en abundancia al final. Si eres un fanático curioso por el anime gore, debes saber que su escena clímax es considerada una de las más brutales de la historia. No todos tienen el estómago para soportar verla.

Anime gore: Deadman Wonderland

Deadman Wonderland

La prisión es un lugar horrible para estar, especialmente cuando eres inocente. Pero lo que es aún peor es cuando eres inocente y te ves obligado a luchar a muerte por el entretenimiento de los demás.

Ganta Igarashi es condenado a muerte por presuntamente asesinar a todos sus compañeros de clase, excepto que no cometió el crimen. Con el sistema de justicia fallando, lo envían a la prisión privada Deadman Wonderland.

Allí, descubre que es un Deadman, una persona que puede controlar su sangre libremente. Para sobrevivir, debe luchar contra otros Deadman y ganar, ya que perder significa despedirse de una parte de ti. Si terminas el anime, te recomendamos seguir la historia completa en el manga.

Anime gore: Corpse Party

Corpse Party

¡Advertencia! Corpse Party no es para los principiantes a menos que seas un fanático del misterio, el horror y el deslumbramiento. Si bien Genocyber (porgrama de los 90s) inició la tendencia de matar niños en la pantalla, Corpse Party empuja los límites aún más e incluye la tortura psicológica también.

Quedarse en la escuela después del anochecer no era una buena idea para nueve estudiantes y su maestro. Después de realizar un ritual para la buena suerte, el grupo es transportado a una dimensión alternativa con fantasmas vengativos del pasado. Ahora tienen que trabajar juntos para escapar o perecer con estos espíritus malignos.

Anime gore: Devilman Crybaby

Devilman Crybaby

Devilman ya es un asunto violento y grotesco que se remonta a sus raíces de los 70. Pero la secuela alternativa Amon eleva la violencia aún más, mostrando más sangre y maldad en sus 45 minutos de duración que toda la serie de televisión en 39 episodios.

De manera similar, la adaptaición de anime más reciente, Devilman Crybaby 2018 del director Masaaki Yuasa, aumentó tanto la sangre como el sexo, combinado con una sobredosis de transformaciones perturbadoras.

Algunas menciones honorables de anime gore que debes ver son: Another, Shiki, Higurashi no Naku Koro ni, Elfen Lied, Serial Experiments Lain, Hellsing Ultimate, Tokyo Ghoul, Berserk, Claymore, Terra Formars, Black Lagoon, Danganronpa, Highschool of the Dead, Parasyte y Mirai Nikki.

¿Cuál es el anime más gore de la historia?

El anime Another es el más mencionado en cuanto al género gore. La serie de P.A Works de 12 episodios tiene escenas muy sangrientas, ya que su historia es sobre la muerte dramática de los estudiantes de la clase 3-3. En dicha clase hay un impostor y hasta no saber quién es, los alumnos seguirán muriendo uno tras otro.

Es importante mencionar que cada episodio de Another se distinguió por sus escenas violentas e inesperadas. Algunos ejemplos (spoilers) son muertes por atropellamiento, suicidio con arma blanca, ser atravesado en la garganta por una sombrilla extrañamnte filosa en la punta y morir aplastado en un elevador fuera de control.

El diseño de personajes por parte de P.A Works acostumbran a mostrar protagonistas sumamente estéticos y lindos. Casi podemos decir que los personajes incluyen a chicas de anime kawaii y escenarios de anime aesthetic con excelente calidad de animación. Series como Charlotte, True Tears, Angel Beats! y Nagi no Asukara son algunos ejemplos.

¿Qué es el anime gore?

Animes como Hellsing rebosan de escenas sangrientas

El anime gore en sí tiene un significado que contiene escenas de sangre, peleas que conducen a la muerte, tripas y otras escenas sádicas. Muchos fanáticos del anime en general evitan este género, porque le tienen miedo a cosas perturbadoras.

Si combinamos el gore con temáticas psicológicas o sobrenaturales, tenemos clásicos como School Days, Pet Shop of Horrors, Jigoku Shoujo, Mononoke y Ayakashi - Samurai Horror Tales. Realmente debes tener mucho valor para terminar las series completas.

Últimamente, el gore se hizo popular entre los amantes del anime y se combina perfectamente con temáticas de ciencia ficción, fantasía y militar. Por otra parte, películas de anime como Japón se hunde: 2020 del director Pyeon-Gang Ho, funcionan con anime gore para retratar todo sobre vivir un desastre natural a gran escala.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!