Megumin de Konosuba recibe hermoso cosplay por influencer japonesa

Konosuba: God's Blessing on this Wonderful World! (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!) se está preparando para un gran regreso al anime en un futuro cercano. Y ahora, La Verdad Noticias te comparte que un increíble cosplay muestra por qué Megumin es un miembro favorito de los fanáticos de la fiesta de Kazuma.

A medida que el anime se prepara para regresar para la tan esperada tercera temporada de la serie, hay todo tipo de preguntas sobre en qué se enfrentarán los salvajes personajes de la serie a continuación.

Después de tener un largometraje particularmente lleno de acontecimientos después de la segunda temporada, Megumin se separará de los demás con su propia aventura de anime a continuación.

Junto con la tercera temporada de la serie, Konosuba también lanzará un nuevo spin-off siguiendo a Megumin antes de que se uniera a Kazuma y los demás.

Cosplay de Magumin por modelo japonesa

Cosplay Megumin de Konosuba por @cos_takane_21 en Instagram

Titulado Konosuba: An Explosion on This Wonderful World!, esta nueva serie derivada mostrará un lado completamente nuevo del favorito de los fanáticos. Puede pasar un tiempo antes de que podamos ver cómo todo se derrumba, pero ahora Megumin se destaca de una manera completamente nueva con un cosplay igual de explosivo de la japonesa @cos_takane_21 en Instagram.

¿Cuándo sale el spin-off de Konosuba?

Basado en la serie original de novelas ligeras de Natsume Akatsuki y Masahito Watari, el anime spin-off de Konosuba: An Explosion on This Wonderful World! actualmente no tiene una fecha de lanzamiento establecida fuera de lo programado para el próximo año 2023.

Yujiro Abe se desempeñará como director de Studio Drive con la supervisión del director principal de la franquicia de Konosuba, Takaomi Kanasaki. Makoto Uezu regresa de la serie principal como compositor de la serie, Koichi Kikuta regresa como diseñador de personajes, y se ha confirmado que Rie Takahashi y Aki Toyosaki regresarán como las voces de Megumin y Yunyun respectivamente.

La serie spin-off original de tres volúmenes obtuvo la licencia para un lanzamiento en inglés de Yen Press (si deseas verla y leer más adelante), y describen Konosuba: An Explosion on This Wonderful World! como tal:

"Un año antes de que cierta diosa inútil y el extraordinario NEET aparecieran en escena, Megumin, la 'genio más grande del Clan Mágico Carmesí', está trabajando duro. Desde un encuentro que le cambió la vida en su juventud, el joven mago ha dedicado su cada momento de vigilia a la búsqueda de la magia ofensiva definitiva, ¡Explosión!”

“Y mientras la hermana mayor no está, la pequeña jugará. En el bosque, la hermana pequeña de Megumin, Komekko, encuentra un extraño gatito negro. Poco sabe ella que este gato juega un papel clave en abrir la tumba de un Dios Oscuro..."

¿Dónde se ubica Megumin entre tus personajes favoritos de Konosuba? ¿Qué esperas ver en su nuevo spin-off? Te compartiremos más información de esta y más animaciones japonesas en el futuro.

