Masamune Kun no Revenge regresa para su segunda temporada

La cuenta oficial de Twitter de Masamune Kun no Revenge (Masamune-kun's Revenge) ha anunciado que el anime tendrá una segunda temporada. Compartieron una ilustración especial para marcar la noticia y un video de anuncio especial, recopilando escenas de la primera temporada.

El 1 de abril de 2022, el equipo de producción del anime compartió una broma de April Fool’s Day o Día de las bromas de abril que decía que Masamune-kun's Revenge tendría una "tercera" temporada. Luego, la imagen se corrigió al día siguiente, con la confirmación de una segunda temporada ahora en producción.

Masamune Kun no Revenge confirma temporada 2

La primera temporada se emitió de enero a marzo de 2017 con Silver Link a cargo de su producción de animación. En julio de 2018 se lanzó un especial de OVA que actúa como una "historia posterior" a la serie de manga.

El personal de producción para la segunda temporada aún no se ha anunciado. Mirai Minato (The Great Jahy Will Not Be Defeated!) dirigió la primera temporada y Michiko Yokote (Tribe Nine) escribió el guión de la serie.

Yuuki Sawairi (The Dungeon of Black Company) fue el diseñador de personajes y director de animación en jefe. Tatsuya Katou (Sakugan) se encargó de la partitura musical del anime. La Verdad Noticias informa que el Twitter oficial del anime compartió la actualización de la segunda temporada.

La serie de manga original se publicó por primera vez en la revista Monthly Comic Rex de Ichijinsha desde octubre de 2012 hasta junio de 2018. Fue escrita por Hazuki Takeoka e ilustrada por Tiv. Se han publicado 11 volúmenes tankoubon en total. Seven Seas Entertainment obtuvo la licencia y lanzó la serie para el mercado inglés.

Crunchyroll transmitió Masamune Kun no Revenge mientras se emitía. Ellos describen la historia como: "¡He regresado a esta ciudad por venganza!" Hace ocho años, Makabe Masamune, un niño débil y gordito, fue duramente rechazado por la bella Adagaki Aki.

Ahora, ha perdido una tonelada de peso, cambió su nombre y regresó como un apuesto adolescente... todo para hacer que la “princesa brutal” Aki se enamore de él para que pueda rechazarla tan duramente como ella lo hizo. ¿Emocionado por una segunda temporada de Masamune Kun no Revenge?

