Marvel recluta a Sword Art Online para promover una película en Japón

La cuenta oficial japonesa de Twitter de Marvel Studios anunció que se asoció con los productores de Sword Art Online para ayudar a anunciar tanto la nueva película de anime SAO Progressive: Aria of a Starless Night como la última entrada del UCM, Eternals, en Japón.

La compañía tuiteó un nuevo póster de Sword Art Online Progressive que debe mostrarse junto con el póster de la película de Eternals. El nuevo póster de SAO presenta a muchos de los personajes clave de la serie, incluido el espadachín Kirito y el protagonista principal de la película, Asuna, así como a Mito, un nuevo personaje que se presenta en la película.

Aria de una noche sin estrellas se estrenó en Japón el 30 de octubre, mientras que Eternals se estrenó en los cines del país el 5 de noviembre. Funimation LATAM confirma estrenar Sword Art Online Progressive en cines, pero aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada.

Marvel promociona Eternals en Japón

Foto: MarvelStudios_J en Twitter

Esta no es la primera vez que Marvel se ha asociado con una franquicia de anime popular para ayudar a promover uno de sus lanzamientos de MCU en Japón. A principios de este año, Bleach conoce a Loki en una colaboración oficial con el mangaka Tite Kubo, para ayudar a anunciar el estreno japonés de la serie Disney +, Loki.

Warner Bros también ha utilizado la misma táctica y encargó a la artista de The Promised Neverland Posuka Demizu que creara una nueva ilustración para promover el lanzamiento de Dune de Dennis Villenueve en la región.

En el ejemplo más extraño de este tipo de promoción cruzada internacional, Paramount contó con la ayuda de Uma Musume, una franquicia multimedia sobre chicas de anime que también son estrellas del pop y caballos de carreras reencarnados, para ayudar a anunciar el próximo Top Gun: Maverick en Japón.

Si bien las películas de Marvel y otros éxitos de taquilla estadounidenses de gran presupuesto tienen una audiencia considerable en Japón, todavía son superados rutinariamente en el país por películas de acción en vivo y películas de anime de producción nacional.

Las 5 películas más taquilleras en Japón durante el año son todas producciones de anime, como la película Evangelion 3.0 + 1.01: Thrice Upon a Time y la última película de Detective Conan, o son adaptaciones de acción en vivo de anime y manga, como el live action de Tokyo Revengers.

Al menos en Japón, estas franquicias de anime han superado los lanzamientos localizados de éxitos de gran presupuesto como Rápidos y Furiosos 9: The Fast Saga y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Eternals se encuentra actualmente en cines. La película fue dirigida por Chloe Zhao y está basada en un cómic creado por Jack Kirby. La película está protagonizada por Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Salma Hayek, Angelina Jolie, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Harish Patel y Kit Harington.

¿Cómo se llama la 5 temporada de Sword Art Online?

La película de Sword Art Online Progressive sería la quinta temporada del anime. De igual forma, La Verdad Noticias te recuerda que la franquicia de anime isekai confirmó una segunda película para SAO Progressive, pero aún no tiene fecha de estreno confirmada.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!