Marin de Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru lidera el ranking de popularidad

Según información de Kudasai, la plataforma MyAnimeList dio a conocer que Marin Kitagawa del anime de cosplay Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru (My Dress-Up Darling) sigue siendo la favorita de la temporada de anime de Invierno 2022.

Esta temporada invernal comenzó en enero y termina en marzo. Con la llegada de nuevas series de anime en la temporada primavera 2022, MyAnimeList continuó actualizando a los fanáticos sobre los personajes más populares hasta el momento.

En el informe compartido en Twitter, se mostró que Marin tenía más de 10,002 adiciones en la sección “Favoritos”. En segundo lugar tenemos a Ninym Ralei de Tensai Ouji no Akaji Kokka Saisei Jutsu (The Genius Prince’s Guide to Raising a Nation Out of Debt) con 189 votos.

Personajes populares anime invierno 2022, según MyAnimeList

Personajes de anime más populares en la temporada Invienro 2022

Con una diferencia de 9,215 votos sabemos que Marin Kitagawa sigue siendo el personaje más popular en la temporada de anime de invierno 2022. En tercer lugar tenemos al protagonista del anime Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru, Wakana Gojou. Mientras que en quinto lugar de popularidad tenemos a Sajuna Inui.

El programa Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru lanza ilustraciones de su Episodio 10 para celebrar su lanzamiento. De esta forma, solo nos quedan 2 de los 12 episodios que conformarán su primera temporada de anime por el estudio CloverWorks.

Sono Bisque Doll wa Koi wo suru Crunchyroll

El anime se puede ver en las plataformas Crunchyroll y Funimation en japonés con subtítulos o doblaje en español latino. El autor del manga Shin'ichi Fukuda publica la serie en la revista Young Gangan de la editorial Square Enix desde enero de 2018. La sinopsis es la siguiente:

Absorto en el negocio familiar de la fabricación tradicional de muñecas, Wakana Gojou es un reservado estudiante de primer año de instituto sin amigos. Con el doloroso recuerdo del desprecio de un amigo de la infancia hacia su interés, Gojou no puede relacionarse con sus compañeros de clase y sus pasatiempos, por lo que acaba aislándose.

Gojou aún no ha perfeccionado la elaboración de las caras de las muñecas, pero es excepcionalmente hábil en la confección de sus ropas. Su habilidad con la máquina de coser pronto es descubierta por su bella compañera Marin Kitagawa, cuya audacia y honestidad Gojou admira y envidia. Al instante, comparte con Gojou su propia afición:

“Le gusta disfrazarse de personajes de videojuegos eróticos”.

Sin embargo, Kitagawa no sabe coser sus propios trajes, lo que la lleva a buscar la experiencia de Gojou. Al verse arrastrado a las interminables aventuras de la encantadora chica relacionadas con el cosplay, Kitagawa se convierte en su primera amiga que le acepta plenamente

Así, aunque son polos opuestos, su relación florece lentamente gracias a su aptitud para ayudarse mutuamente en el intrincado mundo del cosplay. Finalmente, La Verdad Noticias te comparte que puedes encontrar el anime Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru desde este enlace a Crunchyroll.

