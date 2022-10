Marin de My Dress-Up Darling luce su BIKINI en este sexy cosplay

Aunque el verano se terminó, Marin Kitagawa no le ha dicho adiós a uno de sus looks más reveladores en el anime My Dress-Up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru), según informó Código Espagueti.

Ahora, este atuendo llegó al mundo del cosplay gracias a una hermosa chica que decidió lucir el bikini negro con flores amarillas de Marin. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer los resultados finales.

Cosplay de Marin Kitagawa en bikini

Imagen: michi_kyunn/Instagram

Imagen: michi_kyunn/Instagram "Marin en bikini"

Este cosplay fue realizado por la usuaria de Instagram @michi_kyunn que sorprendentemente dejó sin palabras a muchos de sus seguidores. Se trata de una fiel interpretación del personaje femenino de animación japonesa, ya que luce casi idéntica al diseño creado por el autor del manga, Shin'ichi Fukuda.

¿Cuántos episodios tiene My Dress-Up Darling?

El anime tiene un total de 12 episodios en su primera temporada. Al momento de redactar este artículo, se confirmó que la temporada 2 de Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru ya se encuentra en producción con CloverWorks (aunque todavía sin fecha de estreno).

Si deseas ver el anime completo de My Dress Up Darling, puedes hacerlo desde el servicio de streaming Crunchyroll. Ellos tienen disponible el programa en japonés con subtítulos y con doblaje en español latino.

Describen Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru como tal:

“Gojo Wakana es un estudiante de preparatoria que quiere convertirse en un maestro del tradicional arte de crear muñecas Hina. Aunque adora ese arte, no sabe nada de las últimas tendencias y eso hace que le cueste encajar con sus compañeros de clase”.

“Los más populares de la clase, en especial una chica llamada Marin Kitagawa, parecen creer que él vive en un mundo aparte. Todo esto cambia por completo un día cuando Marin comparte un secreto inesperado con él y hace que sus dos mundos coincidan”.

