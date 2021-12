Maou Gakuin no Futekigousha anuncia el nuevo seiyuu de Anos Voldigord

La página de Twitter del anime Maou Gakuin no Futekigousha (Misfit of Demon King Academy) ha revelado que Yuuichirou Umehara es la nueva voz del protagonista Anos Voldigord. Esto se produce después del anuncio del 10 de diciembre de que el actor de voz anterior, Tatsuhisa Suzuki, ya no interpretaría el papel.

La segunda temporada de Misfit of Demon King Academy se encuentra actualmente en producción y tendrá un formato dividido. Se anunció en marzo de 2021, mientras que la primera temporada se emitió en 2020 y duró 13 episodios.

El vocalista de OLDCODEX y esposo de LiSA de Demon Slayer, Tatsuhisa Suzuki queda fuera del anime Misfit of Demon King Academy tras un escándalo de presunta infidelidad. Por otra parte, Yuuichirou Umehara es conocido por ser la voz de Jail Murdoch en el anime Plunderer.

La publicación de Twitter de The Misfit of Demon King Academy anunció a Yuuichirou Umehara como el nuevo seiyuu (actor de voz) del protagonista Anos. La Verdad Noticias te recuerda que el anime se basa en la serie de novelas ligeras de Aki con ilustraciones de Yoshinori Shizuma.

La serie de novelas ligeras, que tiene 12 volúmenes a octubre de 2021, se publica bajo la etiqueta Dengeki Bunko de KADOKAWA y ha inspirado una adaptación de manga. La historia comenzó como una novela web sobre Shousetsuka ni Narou.

El personal principal del anime incluye a Shin Oonuma (Deep Insanity: The Lost Child) como director principal, Masafumi Tamura como director Kazuyuki Yamayoshi como diseñador de personajes, y Jin Tanaka ( Laid-Back Camp Temporada 2) como compositor de la serie. SILVER LINK es la productora de animación.

¿Dónde puedo ver The Misfit of Demon King Academy?

Puedes ver el anime Maou Gakuin no Futekigousha en Crunchyroll, una plataforma de streaming que describe el programa como tal: “Anos Voldigord era un Rey Demonio tiránico que erradicó a los humanos, los espíritus e incluso a los dioses, pero se aburrió de la guerra eterna y reencarnó con sueños de un mundo pacífico”.

“Sin embargo, lo que le esperaba en la reencarnación después de 2000 años eran descendientes que se debilitaron demasiado después de acostumbrarse a la paz, y todo tipo de magia que se deterioró al extremo”.

“Anos ingresa a la Academia del Rey Demonio que reúne y educa a aquellos que son vistos como la reencarnación del Rey Demonio, pero la academia no pudo ver a través de sus verdaderos poderes y termina tildándolo de inadaptado”. ¿Qué piensas del nuevo seiyuu para Anos de Maou Gakuin no Futekigousha?

