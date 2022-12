Maou Gakuin no Futekigousha Temporada 2: Fecha de estreno y tráiler

El equipo de producción de Maou Gakuin no Futekigousha Temporada 2 (The Misfit of Demon King Academy II) ha anunciado que la serie de anime se estrenará el 7 de enero de 2022. También se ha lanzado un nuevo tráiler de vista previa del anime, que tendrá dos temporadas divididas.

El tema de apertura de la segunda temporada es "SEIEN" de la banda pop japonesa Lenny code fiction, mientras que el tema final es "Esoa" del cantautor Momosumomosu. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer el avance y más actualizaciones.

La producción de The Misfit of Demon King Academy II incluye a Shin Oonuma como director jefe, Masafumi Tamura como director, Kazuyuki Yamayoshi como diseñador de personajes, Hitoshi Tanaka como compositor de la serie y Keiji Iuchi como compositor musical. SILVER LINK se encarga de la producción de animación de la serie.

El elenco de voces principal presenta a Yuuichirou Umehara como Anos Voldigold, Tomori Kusunoki como Misha Necron y Yuuko Natsuyoshi como Sash Necron. Anteriormente, informamos el reemplazo de Tatsuhisa Suzuki como voz del protagonista.

La primera temporada de The Misfit of Demon King Academy se emitió en 2020 y duró 13 episodios. Fue autorizado por Aniplex of America y se transmitió en Crunchyroll mientras se emitía en Japón.

Visual de Maou Gakuin no Futekigousha Temporada 2.

Describen la animación japonesa como tal:

El tiránico y legendario Rey Demonio se reencarna tras 2000 años. Para su desgracia, sus aptitudes como Rey Demonio le llevan a la academia en la que entrenan los candidatos a nuevo Rey Demonio, ¡y lo convierten en un inadaptado!

Anos Voldigold fue un Rey Demonio que erradicó a los humanos, a los espíritus e incluso a los dioses, pero se aburrió de la batalla eterna y se reencarnó soñando con un mundo pacífico donde vivir tranquilo.

La serie Maou Gakuin no Futekigousha se basa en las novelas ligeras escritas por Shuu e ilustradas por Yoshinori Shizuma, que se publicaron por primera vez el 10 de marzo de 2018. La serie se publica bajo el sello Dengeki Bunko de Kadokawa. Se han lanzado 12 volúmenes de la serie hasta agosto de 2022.

