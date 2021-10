Mangaka de Bleach crea un nuevo arte de Ichigo antes de la Winter Expo

Ichigo Kurosaki está en una liga propia cuando se trata de Soul Reapers. El héroe es lo que hizo de Bleach el éxito que sabemos que es, así que puedes ver por qué todos los ojos están puestos en la serie en estos días.

Después de todo, el famoso shonen hizo un regreso masivo en 2021 para el deleite de los fanáticos, y hay más en camino gracias a un nuevo póster del creador Tite Kubo. La obra de arte fue revelada en línea antes de la exhibición especial de la serie este invierno.

Si no lo sabía, el anime está programado para regresar en persona este diciembre, ya que Japón dará la bienvenida a la “Winter Expo”. El evento comenzará a principios de mes, y el Twitter oficial de Tite Kubo compartió un póster especial esta semana para promocionar el evento.

Póster de Ichigo dibujado por Tite Kubo

(Foto: Tite Kubo en Twitter) Arte oficial de Ichigo

Como puedes ver, el póster es bastante simple, ya que muestra a Ichigo de pie sobre un fondo blanco. A la izquierda, se puede encontrar una gran cantidad de texto que detalla la exhibición especial. Pero, por supuesto, el principal atractivo aquí es Ichigo.

El hombre se puede encontrar entintado en naranja y blanco con una espada en la mano. No hace falta decir que Kubo no ha perdido su toque, y los fanáticos no se sorprenden. Después de todo, Kubo volvió a visitar la serie de Soul Reapers a principios de este año con un manga especial.

La serie celebra su 20 aniversario con nuevo capítulo y look de Ichigo. El final nos dejó en suspenso y parece prometer traer a Tite Kubo de regreso a la serie una vez más. Los fanáticos esperan que se anuncie un nuevo capítulo en diciembre, por lo que será mejor que estés atento a una palabra oficial.

¿Dónde leer el one shot de Bleach?

(Foto: Shueisha) Portada del one shot por Tite Kubo

Puedes leer el one shot del manga desde MANGA Plus de la editorial Shueisha. La Verdad Noticias te recuerda que el anime emocionó a los fanáticos en octubre de 2021, cuando se registró un nuevo dominio de sitio web en su nombre.

Después de todo, el año pasado se confirmó que el anime está regresando para adaptar el arco final del manga Bleach de Tite Kubo. Parece que por fin se acerca una actualización en el arco de la Guerra de Sangre de los Mil Años, y este póster de Ichigo es solo una muestra de lo que está por venir.

