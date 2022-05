Manga de Watashi no Yuri wa Oshigoto Desu anuncia su adaptación al anime

Watashi no Yuri wa Oshigoto Desu (Yuri is My Job!), la serie de manga Miman tendrá una adaptación de anime para televisión. Se han lanzado un avance y una imagen visual. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo lo que debes saber.

La dirección del programa es Hijiri Sanpei, quien anteriormente se desempeñó como director en Wasteful Days of High School Girls y como asistente de dirección en el anime yuri de 2018, Citrus.

Taisuke Iwasaki (Higurashi: When They Cry – Co-diseñador de personajes de Gou y Sotsu) está diseñando los personajes para el anime. Passione y STUDIO LINGS están produciendo el programa. En otras noticias, Blue Lock, el anime de fútbol programa su estreno para otoño de 2022.

El elenco de Yuri Is My Job! incluye a Yui Ogura como Hime Shirasagi y Sumire Uesaka como Mitsuki Ayanokoji. El manga publicado por Ichijinsha comenzó en 2017 y lanzará su décimo volumen tankoubon el 18 de mayo de 2022. Está serializado en Comic Yuri Hime y publicado bajo el sello Yuri Hime Comics.

Visual del anime Watashi no Yuri wa Oshigoto Desu

Kodansha describe la historia como: “Hime es una princesa de secundaria perfecta: ¡Todos la admiran y nunca tropieza! Entonces, cuando accidentalmente hiere a la gerente de un café llamada Mai, está dispuesta a cubrir algunos turnos para mantener intacta su fachada”.

“Para sorpresa de Hime, el café tiene el tema de una escuela privada donde el personal femenino siempre se presenta lo mejor posible para sus clientes leales. Sin embargo, bajo la guía de la chica más elegante allí, Hime no puede evitar sonrojarse y cometer un error”.

“Debajo de todos los adornos y risas, Hime siente que la tensión se avecina a medida que descubre más sobre su nuevo trabajo y sus sentimientos en ciernes…” El visual y tráiler fue compartido por el Twitter y sitio oficial del anime Watashi no Yuri wa Oshigoto Desu.

