Manga de Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru aumenta su éxito gracias al anime

El lanzamiento del manga original de Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru alcanzó un hito completamente nuevo, gracias al éxito del debut de la adaptación al anime por CloverWorks. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todos los detalles que debes saber.

La serie de manga Young Gangan original de Shinichi Fukuda ha tenido éxito por derecho propio desde que se lanzó por primera vez en 2018, pero la franquicia ha alcanzado un nivel completamente nuevo de reconocimiento y éxito gracias a los fanáticos que acuden en masa a la adaptación de anime.

El anime se estrenó como parte del calendario de anime invierno de 2022. Anteriormente, informamos que Funimation Latinoamérica comparte lista de estrenos de SimulDub, donde veremos a My Dress-Up Darling.

Nuevo hito del manga My Dress-Up Darling

Foto: Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru - Manga Volumen 1

Aniplex ha anunciado que el manga de My Dress-Up Darling ya ha alcanzado los 4.5 millones de copias en Japón. Con sus personajes principales llamando inmediatamente la atención de los fanáticos durante la temporada alta, parece que los fanáticos también acuden en masa al manga.

Se trata de un aumento de un millón de copias gracias al aumento de la demanda tras el estreno de la adaptación al anime, y aunque están lejos de ser cifras de ventas concretas (y son simplemente un reflejo de cuántas copias hay en el mercado), es una gran señal. que la serie ha despegado de la manera que los fanáticos esperaban.

Dado que la serie lleva solo unas pocas semanas en su curso, también es una señal de lo que está por venir. Recordemos que a los fans del cosplay les encantará Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru dada su temática especializada en el mundo cosplay.

No es difícil ver por qué el anime de My Dress-Up Darling ha tenido tanto éxito, ya que probablemente hayas visto fan art o cosplay de la heroína principal de la serie, Marin Kitagawa, flotando por ahí, ya que rápidamente se convirtió en la favorita destacada de la temporada.

También es un debut impresionante teniendo en cuenta que también hay algunos grandes bateadores pesados como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y Attack on Titan. Sin embargo, generalmente hay una gran comedia romántica que se hace cargo de cada temporada, y esta vez My Dress-Up Darling se ha llevado la corona.

¿Qué género es Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru?

Si querías ver la ejecución del anime del género comedia romántica y reencuentros de la vida hasta ahora, My Dress-Up Darling ahora se transmite con Funimation (donde también puede encontrar el lanzamiento doblado en español). Oficialmente describen el anime como tal:

"Wakana Gojo es un chico de secundaria que quiere convertirse en un kashirashi, un maestro artesano que hace muñecas tradicionales japonesas Hina. Aunque está entusiasmado con el oficio, no sabe nada sobre las últimas tendencias y tiene dificultades para encajar en su clase”.

La descripción de Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru continúa: “Los chicos populares, especialmente una chica, Marin Kitagawa, parecen vivir en un mundo completamente diferente. Todo eso cambia un día, cuando ella comparte un secreto inesperado con él, y sus mundos completamente diferentes chocan".

