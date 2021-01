Manga de Shikimori's Not Just a Cutie tendrá adaptación al anime

La cuenta oficial de la revista Kodansha reveló que el manga de comedia romántica del autor Keigo Maki ‘Shikimori’s Not Just a Cutie’ dará el salto de las páginas a las pantallas gracias a una adaptación al anime.

El anuncio de la adaptación al anime del manga de Shikimori's Not Just a Cutie se hizo por parte de la revista Kodansha.

Pese a que el anuncio ha causado emoción y expectativa entre los seguidores del manga, aún queda mucho por revelarse de la adaptación al anime de Shikimori’s Not Just a Cutie como el staff, estudio y fecha de lanzamiento.

Sin embargo esto no evitó que el autor del manga Keigo Maki deseara suerte y agradeciera al staff que estará tras la adaptación al anime de Shikimori’s Not Just a Cutie añadiendo que espera con ansía ver que tipo de serie resultará de la producción.

¿Cuál es la historia de Shikimori’s Not Just a Cutie?

La historia del manga de Shikimori’s Not Just a Cutie se centra en Shikimori quien parece ser la novia perfecta: linda, dulce y agradable... pero en realidad tiene un lado oscuro que aparece en las circunstancias adecuadas. Algo a lo que su novio Izumi le encanta estar presente para ver.

Es así que la adaptación al anime del manga de Shikimori’s Not Just a Cutie se añade a la lista de los proyectos en curso. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta serie para traerte lo más reciente.

