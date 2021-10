Manga de Pokémon Journeys: The Series lanzará su capítulo final este 2021

Pokémon Journeys: The Series, el manga de Machito Gomi, llega a su fin. Según Anime News Network, el capítulo final se publicará en la edición de noviembre de Coro Coro Comics de Shogakukan.

De acuerdo a los reportes obtenidos por La Verdad Noticias, el cuarto y último volumen del manga está programado para su publicación oficial el próximo 26 de noviembre dando fin al manga que fue adaptado en un anime del mismo nombre.

En cuanto a su adaptación animada, Pokémon Journeys estrenó la primera batalla Dynamax de Goh en el anime durante su temporada pasada, hasta el momento la última emitirse en la cadena de televisión japonesa.

Pokémon Journeys: The Series llega a su final

Manga de Pokémon llega a su fin en noviembre 2021

Después de que Pokémon Journeys anunció el regreso de personajes icónicos, la historia que sigue a Ash y Pikachu mientras se montan en el Pokémon legendario Lugia para viajar por el mundo llega a su fin.

La historia de Pokémon Journeys comienza cuando descubren que otro niño ha subido a bordo: Goh, un entrenador con el sueño de atrapar a todos los Pokémon, incluido Mew. Juntos, Ash, Pikachu y Goh se esfuerzan por hacer realidad sus sueños.

Si bien no habrá nuevos números del manga Pokémon Journeys: The Series ni nuevos episodios de la serie de anime, ha habido desarrollos recientes en la franquicia para el deleite de los fanáticos de Pokémon.

Pokémon celebra aniversario con nuevos proyectos

Franquicia de Pokémon celebra 25 años

Este 2021, un nuevo anime Pokémon Evoluciones visita todas las regiones del juego pero esa no es la única novedad en la franquicia. También está disponible un conjunto especial de expansión del 25 aniversario para el juego de cartas coleccionables y un nuevo juego para celulares.

El anime Pokémon Journeys: The Series está disponible para transmitir en Netflix junto con otras entradas de franquicias como Pokémon: Indigo League, Pokémon the Movie: I Choose You! y Pokémon: Secretos de la jungla.

