Manga de Otonari ni Ginga estrena adaptación de anime en 2023

El manga de comedia romántica Otonari ni Ginga (A Galaxy Next Door) de Gido Amagakure tendrá una adaptación al anime en 2023. El anime está dirigido por Ryuichi Kimura (Aikatsu Planet!) con la composición de la serie de Gigaemon Ichikawa (The Fruit of Evolution: Before I Knew It, My Life Had It Made).

También contará con los diseños de personajes de Tomoka Ootaki (diseñador de personajes secundarios de Girls' Frontline) y Asahi Production como la productora de animación.

Mientras tanto, el elenco principal incluye a Taku Yashiro como Ichiro Kuga y Yuu Wakui como Shiori Goshiki. La información fue confirmada desde el Twitter oficial de Otonari ni Ginga.

El manga A Galaxy Next Door comenzó en 2020 y lanzará su cuarto volumen tankoubon el 6 de mayo de 2022. Está serializado en Good! Afternoon y publicado bajo el sello Afternoon Comics. Kodansha describe la trama como:

“La nueva comedia romántica dulce y salvaje de la creadora del exitoso manga y anime sobre comida y familia, ‘Amaama to Inazuma’. Un desesperado dibujante de manga, llamado a mantener a sus dos hermanos pequeños, conoce a una nueva asistente de arte. Pero su llegada no es sólo un pequeño paso, es un salto gigante…”

La sinopsis continúa: “Desde la muerte de sus padres, el dibujante de manga Ichiro apenas ha podido sobrevivir y se ha visto obligado a mantener a sus dos hermanos pequeños con una educación media. Ni siquiera tiene tiempo para aprender a utilizar un ordenador, lo que le obliga a seguir luchando con el lápiz y el papel”.

Anime de Otonari ni Ginga confirmado para 2023

“Cuando sus asistentes artísticos renuncian para emprender su propio camino, además de hacer malabarismos con los plazos, la familia y el miedo constante a perder su trabajo, Ichiro se siente al borde de un colapso total. Pero entonces aparece una nueva ayudante en la vida de Ichiro, ¡y sus perspectivas empiezan a mejorar inmediatamente!”

"Es una artista increíble, siempre termina a tiempo y, además, es guapa. Pero también parece saber mucho sobre él y, pronto, le hace una confesión que hace que la mente de Ichiro se doblegue más allá de los límites de la Tierra…”.

Por otra parte, La Verdad Noticias informó antes sobre el manga de Sono Bisque Doll con más de 6 millones de copias en circulación. ¿Qué piensas del nuevo anime de Otonari ni Ginga?

