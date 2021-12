Manga de One Punch Man alcanza un nuevo hito en ventas

One Punch Man es una de las series más llenas de acción que se lanzará en los medios del manga y el anime, comenzada por el mangaka ONE en 2009. Y ahora, parece que la historia impresa de Saitama The Hero For Fun ilustrada por Yusuke Murata ha alcanzado un hito importante en lo que respecta a sus cifras de venta.

Si bien aún no se ha confirmado una tercera temporada del anime, el manga continúa contando la historia de Saitama y sus compañeros héroes luchando contra las fuerzas de la Asociación de Monstruos, que se convirtió en la principal amenaza en la segunda temporada de la adaptación del anime.

La serie de anime de One-Punch Man disponible en Netflix, enfrentó cierta controversia entre los fanáticos cuando se tomó la decisión detrás de escena de cambiar del estudio Madhouse, que creó la primera temporada de la franquicia, a JC Staff, que fue responsable de la segunda temporada.

Con innumerables fanáticos que creen que el estudio responsable de la segunda temporada no pudo cumplir con los altos estándares establecidos por la casa de animación de la primera temporada, muchos fanáticos se preguntan si el personal de JC regresará para una posible tercera temporada o si se contratara otro estudio de animación.

Nuevo hito del manga One-Punch Man

Foto: One-Punch Man "Saitama"

El usuario de Twitter Manga Mogura RE compartió la noticia de que One-Punch Man actualmente tiene veinticinco millones de copias de su manga en circulación hoy, con veinticuatro volúmenes de la serie de manga disponibles actualmente que cuentan la historia de un protagonista que es capaz de derrotar a casi cualquier enemigo desatando un solo puñetazo.

Los mundos del anime y el manga no serán el único lugar donde aparecerá One-Punch Man, ya que Sony Pictures anunció en 2020 que el estudio está buscando producir una versión de acción en vivo de la serie.

Con los escritores Scott Rosenberg y Jeff Pinkner traídos para dar vida a la historia, aún no se han revelado noticias sobre el reparto o la fecha de lanzamiento. Pero definitivamente esperaríamos que una película de acción en vivo funcione bien para impulsar las ventas del manga.

¿Dónde se puede leer el manga de One Punch Man?

Puedes leer el manga comprando ejemplares desde Amazon o leerlos en formato Kindle desde comiXology. La Verdad Noticias informó anteriormente que el director de One Punch Man en Madhouse anuncia el nuevo anime Sonny Boy.

