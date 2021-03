Manga de One Piece revela un sacrificio importante en el capítulo 1006

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers importantes del manga shonen One Piece, capítulo 1006 de Eiichiro Oda, ahora disponible en Viz Media, Shonen Jump y MANGA Plus de la editorial Shueisha.

El fascinante Wano Arc de One Piece mostró recientemente el Salón de Actuaciones de Onigashima, donde fuimos testigos de una invasión zombi cuando Samurai y Beast Pirates se infectaron con el virus Ice Oni de Queen.

Las cosas parecían desesperadas hasta que las milagrosas llamas del fénix de Marco lograron detener la velocidad de la infección. Ahora, en el capítulo 1006, vemos como un viejo amor, Hyogoro de la Flor, arde brillantemente por última vez antes de que el virus Ice Oni lo congele por completo.

El sacrificio de Hyogoro en One Piece

Marco le cuida la espalda a Hyogoro

El nuevo capítulo de One Piece muestra un cambio notable en la apariencia de Hyogoro. El veterano jefe de la yakuza ha duplicado su tamaño, lo que refleja cómo se veía en su juventud. El efecto parece deberse al virus Ice Oni que se extiende por su cuerpo, mientras expande sus músculos y su poder antes de perder completamente el control.

Hyogoro, al darse cuenta de que se le acaba el tiempo, les pide a los jefes de la yakuza restantes que acaben con su vida antes de que pierda el control y mate a todos en la sala de espectáculos. Hay un respeto palpable compartido entre estos criminales del inframundo, especialmente desde que el anciano recientemente ayudó a liberarlos de Udon.

Antes de que pudieran responder, los Mimawarigumi, un escuadrón samurái que juró lealtad a Kaido, intentan adelantar al luchador Hyogoro. Sin embargo, el hombre mayor no está del todo superado, demostrando la impresionante habilidad con la espada que le valió su apodo y haciendo volar al escuadrón de samuráis traidores.

Hyogoro se despide de sus amigos

Mientras esto sucede, Queen intenta atacar a Hyogoro con un extraño ataque de rayo de energía, solo para que su ataque sea cancelado por el ex Comandante de la División Uno de Barbablanca, Marco the Pheonix.

King también está luchando contra Marco, pero el mítico usuario de Zoan parece tenerlo bajo control. Aún así, tanto Queen como King son All-Stars y tienen recompensas de más de mil millones de beli cada uno.

Dada su notoriedad, es difícil medir cuánto tiempo Marco puede mantener alejados a King y Queen. Ahora que Charlotte Perospero se ha dado cuenta de la fatiga de Marco, es solo cuestión de tiempo antes de que él también se una a la refriega.

El Ice Oni parece seguir extendiéndose sin un final a la vista mientras Hyogoro deja su espada, listo para morir, y Yatappe, uno de los jefes de la yakuza, se acerca para acabar con él antes de que el virus lo alcance.

Es posible que Hyogoro no tenga la oportunidad de ver la derrota de Kaido, pero sonríe y dice que morirá sin ningún arrepentimiento. Incluso con las probabilidades en contra de Hyogoro, es difícil saber si morirá, ya que el compromiso de Eiichiro Oda con la muerte, fuera de los flashbacks, tiene un historial dudoso.

Estaba el noble sacrificio de Pell en Arabasta, pero al final, hizo que el usuario de Falcon Zoan sobreviviera a la explosión de la bomba. Sin embargo, Oda parece haberse comprometido más a matar a sus personajes, como Pedro al final de Whole Cake Island y, más recientemente, Shogun Orochi al comienzo del Onigashima Raid.

Está en el aire por ahora, pero si Hyogoro muere, sus acciones no serán en vano. Te recordamos que el anime de One Piece se encuentra entrando al Arco de Wano con algunos de los mejores momentos de Hyogoro y los Piratas Sombreros de Paja.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Twitter y mantente informado. Mata ne!