Manga de One Piece 1028 presenta portada crossover de Nintendo

One Piece es muy popular hasta el día de hoy, y su reputación mantendrá a los de Sombrero de Paja en el futuro. Incluso después de 25 años en la imprenta, Eiichiro Oda ha encontrado una manera de atraer nuevos fanáticos a la serie, y lo hace en parte manteniendo las cosas frescas.

Es por eso que algunos de los capítulos de Oda cubren eventos de referencia de la cultura pop, y uno de sus últimos bocetos rinde homenaje a uno de los mejores juegos de Nintendo. Como puedes ver a continuación, la pieza es cortesía de Oda y el capítulo 1028 del manga.

El creador de One Piece tenía la tarea de hacer un boceto especial, y lo hizo canalizando Super Smash Bros Ultimate con Usopp y Nami a los mandos. Ambos personajes se enfrentan cara a cara en la batalla, y sus compañeros de tripulación han intervenido como sus combatientes. De igual forma, el capítulo 1028 mostrará a Sanji despertando sus nuevos poderes.

Arte de One Piece 1028 al estilo Nintendo

Portada del capítulo 1028 al estilo Nintendo (Foto: Shonen Jump)

El arte fue compartido por el Twitter oficial de Shonen Jump. En la esquina inferior derecha, los fanáticos pueden encontrar a Zoro vestido de verde como de costumbre, pero ha entregado su atuendo por el que usa Link. El espadachín usa la espada maestra para enviar a Chopper a volar mientras el lindo médico está disfrazado de Charizard.

En cuanto a los otros miembros aquí, Sanji vive libre como Star Fox, mientras que Robin parece ser Morrigan Aensland. Luffy se ilumina con su cosplay de Ken y sorprende a Franky con un uppercut.

El cyborg está disfrazado de Donkey Kong mientras Jinbei da vida a Mario. Finalmente, se representa a Brook como Demitri Maximoff, y él está luchando por Nami, que luce un lindo par de auriculares con forma de oreja de gato.

Claramente, Eiichiro Oda tiene algo por Super Smash Bros, y no podemos culparlo. La Verdad Noticias te recuerda que el juego se remonta a la Nintendo 64, y su último lanzamiento continúa dominando las ventas unos años después de su debut.

De hecho, Super Smash Bros Ultimate acaba de revelar su último luchador DLC, y los fanáticos se sorprendieron al saber que era Sora. El héroe de Kingdom Hearts ha sido solicitado durante años, y Nintendo finalmente hizo que ocurriera el crossover.

¿Dónde leer el manga de Eiichiro Oda?

Puedes leer el manga One Piece de Eiichiro Oda desde MANGA Plus y VIZ Media. La serie shonen de larga duración también continúa en el anime. Toei Animation está a menos de 5 episodios para debutar el episodio 1000 y prometen celebrar la ocasión con mucho arte oficial.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!