Manga de My Hero Academia sigue adelante con su nuevo Arco de Redención

Si hay algo que My Hero Academia ha perfeccionado en su tiempo, es un arco de redención. La serie ha sometido tanto a los héroes como a los villanos a tales transformaciones, y cada uno de ellos ha sido lo mejor.

Ahora, cuando el manga está entrando en su saga final, los fanáticos sabían que otro estudiante estaba en línea para este tipo de cambio. Y por fin, finalmente ha llegado. Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos todo sobre la última traición y el regreso de All For One.

Spoilers de My Hero Academia Capítulo 343

Foto: Shueisha / Boku no Hero Academia Capítulo 343

Todo se puso en marcha en el Capítulo 343 del manga Boku no Hero Academia esta semana. Los fanáticos revisaron el manga para encontrar a Izuku en estado de shock cuando encontraron a Aoyama fuera de la nueva base de la escuela.

El niño estaba allí para atraer a One For All afuera, donde pudiera ser llevado fácilmente, y All For One confiaba en su plan. Sin embargo, una de las peculiaridades que usó para investigar la situación lo decepcionó, y Aoyama se volvió contra los villanos como todos los fanáticos esperaban.

"¡Las lágrimas son reales! ¡Realmente tengo miedo! De hecho, creo que me mojé", le dice Aoyama a Izuku después de que la pareja se detiene en All For One. "¡Esto es por mamá y papá y por todos mis amigos y por mí mismo! ¡Lucharé todos por uno!"

Ahora, los fanáticos de Boku no Hero recordarán que no fue hace mucho tiempo que Aoyama fue descubierto como el traidor de la escuela secundaria de la UA. El niño fue llevado a dar una vuelta después de que Izuku se enterara de su secreto.

Aoyama y sus padres estaban en deuda con All For One después de que al niño se le diera una peculiaridad, por lo que la familia se vio obligada a espiar a nuestros héroes. All For One los mantuvo en línea con amenazas y una peculiaridad que podía decir si alguien le estaba mintiendo.

Desafortunadamente para él, ese poder no soportó el truco de Aoyama con Izuku, pero a All For One no le molestó tanto. La guerra por la sociedad apenas ha comenzado y el creador de Boku no Hero ha redimido a Aoyama a tiempo para que ayude a la Clase 1-A.

¿Cuándo termina el manga de Boku no Hero?

My Hero Academia, Ch. 343: A suspicious meeting with Aoyama stuns Deku! Read it FREE from the official source! https://t.co/1gNG9EFdUk pic.twitter.com/O1nc6KeMfo — Shonen Jump (@shonenjump) February 13, 2022

Kohei Horikoshi comentó en la Jump Festa que el final del manga de My Hero Academia está cerca, "quizás dentro de un año". Con el Arco de Redención iniciando a toda máquina, es seguro decir que el clímax de esta historia llegará más pronto que tarde.

