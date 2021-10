Manga de My Hero Academia revela el escape de Stain de Tártaro

El capítulo más reciente de la serie de manga original de Kohei Horikoshi, My Hero Academia, arroja nueva luz sobre el escape de Stain de la prisión del Tártaro. El Acto Final del manga continúa y el escenario se está preparando para el próximo arco principal.

Los héroes han estado luchando tanto física como emocionalmente después de todo lo que All For One y Tomura Shigaraki le han hecho a Japón, y los héroes necesitarán toda la ayuda que puedan obtener.

Esa ayuda también proviene de una fuente bastante sorprendente, ya que se reveló en el capítulo anterior que "Hero Killer" Stain probablemente será uno de los mejores aliados de los héroes. De igual forma, la yuda incluyó al héroe número 1 de Estados Unidos, Star and Stripe.

¿Qué pasó con Stain?

Foto: BONES / My Hero Academia

El Asesino de Héroes "Stain" está vivo. Los fanáticos descubrieron esto, después de que se reveló que él era uno de los muchos prisioneros que habían sido liberados del Tártaro durante el ataque de All For One. Luego, solo hemos visto fragmentos de lo que el villano había estado haciendo en el mes desde su fuga.

Después de enfrentarse a All Might, se mostró que Strain tenía información importante que transmitir. Información que realmente se centró en obtener durante su escape inicial. Antes puedes ponerte al día con el manga de My Hero Academia en la aplicaicón MANGA Plus.

Spoilers de My Hero Acadrmia capítulo 328

Stain escapando de la prisión Tártaro

El capítulo 328 de Boku no Hero Academia manga se remonta a All For One y el ataque inicial de Shigaraki en la prisión Tártaro. Stain había estado matando a algunos de los otros fugitivos, y rápidamente dice que debido a que Tártaro se está desmoronando, algo terrible estaba sucediendo en el mundo exterior.

Luego se da cuenta de que la información será clave para ir más allá de lo que venga a continuación, y se encuentra con un guardia de seguridad agarrando algo importante. Al descubrir que el guardia se había estado aferrando a algunos datos sellados importantes con la última parte de su fuerza, decide tomarlos y le asegura al guardia que llegará a la persona adecuada.

Foto: Shonen Jump en Twitter "MHA 328"

Mientras el guardia le grita ciegamente a Stain por tomar esta información, los fanáticos saben que Stain en realidad se refiere a All Might en este momento, ya que lo vimos transmitir lo que sea que este conocimiento fuera al ex héroe principal al final del capítulo anterior de My Hero Academia.

Luego, a partir de ahí, el inesperado seguidor de All Might termina evitando la masa de prisioneros que se reúnen con All For One y se van por su cuenta. La Verdad Noticias te comparte, que el regreso de Satin sin duda mostró al villano bajo una luz completamente nueva.

Después de todo, la caída de la sociedad de héroes tradicional, sus ideales (aunque llevados a extremos violentos) terminan alineándose más con los que aún luchan por la buena batalla. Es algo con lo que All Might y los demás han tenido que reconciliarse, y es algo que la serie de My Hero Academia probablemente continuará explorando.

