Manga de My Hero Academia revela el aspecto actual de All For One

My Hero Academia está contando la historia de su batalla final en las páginas de su manga, con Kohei Horikoshi aprovechando la oportunidad para afirmar en más de una ocasión que busca contar alrededor de un año más de historias.

Con Deku y los héroes de UA Academy reunidos una vez más para luchar contra All For One y sus hordas de villanos, el principal antagonista de la serie Shonen luce una nueva apariencia para esta última batalla y la franquicia ha lanzado una mirada de cerca a el archirrival de All Might cuyo poder está más allá de la comprensión.

En cierto modo, All For One en My Hero Academia fue uno de los principales actores que comenzaron la historia de Quirks y los héroes y villanos que los mantienen en los eventos actuales de la serie shonen. AFO también creó el poder conocido como One For All que Deku ejerce actualmente.

Si bien All For One fue derrotado por All Might durante la tercera temporada de la adaptación al anime, su derrota promulgó un alto precio en el que Toshinori prácticamente perdió su capacidad de manejar One For All y se vio obligado a retirarse de patrullar las calles como el Símbolo de Paz.

Con All For One logrando copiar su poder y dárselo a su heredero Shigaraki, la serie busca poner fin a las cosas con fuerza. Recientemente, el usuario de Reddit Living By A Willow compartió una nueva promoción del manga My Hero Academia, brindando a los fanáticos una mirada cercana, en color, a la nueva apariencia de All For One.

Nuevo look de All For One en el manga My Hero Academia

En este arco final, Deku está intentando regresar a Shigaraki, después de haber sido sacado de la batalla por Himiko Toga. Dado que cada uno de los héroes profesionales tiene sus propios desafíos únicos que manejar en esta última batalla, aún está por verse quién se enfrentará directamente a All For One.

Por supuesto, muchos fanáticos predicen con razón que All Might podría salir de su retiro para una última pelea contra su eterno rival. ¿Qué opinas del nuevo look de All For One? La Verdad Noticias te recuerda que puedes leer el manga My Hero Academia desde la aplicación Manga Plus.

