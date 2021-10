Manga de My Hero Academia recuerda el mayor logro de All Might

All Might, el Símbolo de la Paz en My Hero Academia no quiere nada más en la vida que la felicidad de los demás, pero tiende a descuidarse a sí mismo en el proceso. Este hábito se ha transmitido a Izuku “Deku” Midoriya como los fanáticos saben muy bien.

Y gracias al último capítulo del manga Boku no Hero Academia, los dos resolvieron la inseguridad entre ellos. Todo quedó al final del capítulo 327 y los fanáticos descubrieron el mayor logro de All Might como ser humano.

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias se adentrará en territorio de spoilers. Te recomendamos ponerte al día con el manga de Boku no Hero Academia en la aplicación MANGA Plus. La serie My Hero Academia fue creada por Kohei Horikoshi y actualmente tiene 5 temporadas de anime estrenadas por el estudio BONES.

¿Cuál es el mayor logro de All Might?

Deku se disculpa con All Might (MHA Cap 327)

El mayor logro de All Might es su preocupación por los demás. Como Símbolo de la Paz ha salvado a miles de personas, pero incluso después de retirarse es reconocido por sus alumnos y amigos. De hecho, Stain (el asesino de héroes), es un inesperado seguidor de All Might.

El manga de MHA fue más delicado con su actualización esta semana, ya que los estudiantes de la Clase 1-A le dieron a Izuku un día de spa. Todos ellos querían que Izuku volviera a estar en forma después de estar solo durante meses, pero el niño no descansaría hasta que hiciera una cosa:

“Izuku necesitaba disculparse con All Might”

Para nuestra sorpresa, el ex héroe número uno necesitaba hacer lo mismo y aparece a tiempo para decirle a Izuku que lo siente "por ser de tan poca ayuda" en el último arco. Sin embargo, Deku se apresura a eliminar ese miedo de All Might.

El ex héroe se ha sentido inútil desde que perdió su peculiaridad One For All, y All Might había admitido su ineptitud solo ante sí mismo. Ahora que lo ha dicho en voz alta, Izuku no lo acepta:

"Eso es una locura. Siempre has hecho tanto por mí, All Might. Esas cajas bento tonkatsu me dieron la fuerza para seguir adelante. ¡Me eché todo a perder porque no te tenía cerca!", dijo Izuku a su mentor. Esta comprensión es compartida por la clase, por lo que los fanáticos esperan que All Might pueda volver a enfocar su atención en otra parte.

La gran batalla de los héroes con Shigaraki Tomura se está agrandando, y nuestros héroes necesitarán toda la ayuda que puedan obtener. All Might estará allí contribuyendo, y esta vez, el Símbolo de la Paz no será cegado por su autocompasión.

El héroe tiene mucho que ofrecer además de su peculiaridad, ¡y ya es hora de que dé un buen uso a sus estrategias probadas en batalla! ¿Qué opinas del avance de All Might aquí? ¿Cómo crees que el héroe se recuperará de esto?

¿Cuántos tomos tiene el manga de My Hero Academia?

Hasta septiembre de 2021, el manga de My Hero Academia tiene 32 tomos (volúmenes) lanzados. Puedes comprarlos desde distribuidores como Editorial Panini, Amazon y VIZ Media. De igual forma, puedes ver el anime de MHA desde Crunchyroll y Funimation.

Aunque la temporada 5 de My Hero Academia te dejará preocupado, los fanáticos ya tienen una sexta temporada de anime confirmada por el estudio BONES. La tercera película de la franquicia “World Heroes Mission” tuvo un buen desempeño en la taquilla japonesa y pronto podría llegar a cines de Latinoamérica.

