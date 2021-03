Manga de My Hero Academia explica cómo muere el cuarto One For All

El último capítulo de My Hero Academia ha brindado a los lectores una verdadera avalancha de información cuando se trata del Quirk que impulsó tanto a Midoriya como a All Might: One For All. Kohei Horikoshi no solo ha revelado la identidad del cuarto portador de este asombroso poder, sino también cómo murió dicha potencia.

Después de lograr el Quirk de One For All, cada usuario ha tenido que lidiar con una serie de desafíos, principalmente en forma de All For One y los otros villanos que buscan cambiar el mundo para beneficiarse a sí mismos, pero el cuarto es una historia diferente.

¡Advertencia! Si aún no ha leído el último capítulo del manga de My Hero Academia, el capítulo 304, es posible que desee mantenerse alejado, ya que en La Verdad Noticias nos sumergiremos en el territorio de los spoilers.

El cuarto One For All en My Hero Academia

Cuarto One For All - Hikage Shinomori (Shueisha)

El nombre del cuarto portador de One For All es Hikage Shinomori y el Quirk que ejercía originalmente era el de "Danger Sense", lo que le permitió sentir cuándo había una amenaza entrante para su persona, al igual que Peter Parker de Marvel cuando entra en la refriega como Spider-Man.

Hikage tenía una historia muy diferente de la mayoría de los otros portadores de este increíble poder, no usando su tiempo para luchar All For One, sino simplemente para entrenar y hacer que el Quirk sea mucho más fuerte para sus benefactores.

Entonces, si Hikage no fue asesinado por All For One o cualquier otro villano, ¿cuál terminó siendo la razón de su muerte? Como él explica, fue de hecho la vejez lo que le hizo perder la vida. El héroe le explica al protagonista de Boku no Hero Academia que usar el poder de OFA reducirá drásticamente la esperanza de vida de uno.

Shinomori explica que un problema importante es que One For All no se puede pasar a los héroes que ya tienen Quirks, y con un número enorme de personas que nacen con peculiaridades, Midoriya ahora debe luchar con la posibilidad de ser el último portador de One For All.

No hace falta decir que Deku ha aprendido mucho sobre el poder dentro de él y ha hecho que sus planes para el futuro sean mucho más complicados. El manga de My Hero Academia continúa su publicación semanal en Shonen Jump, mientras que el anime se prepara para estrenar su temporada 5 el 27 de marzo.

