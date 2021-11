Manga de My Hero Academia debuta el ataque más fuerte de Star and Stripe

A medida que el Acto Final de la serie My Hero Academia inicia el próximo gran arco, los héroes profesionales de todo el mundo están comenzando a reaccionar a todo el caos que se desarrolla en Japón a medida que All For One y la amenaza de Tomura Shigaraki comienza a aumentar a una escala aún mayor.

Esto ha llevado a la propia heroína número uno de los Estados Unidos a entrar en acción sin la aprobación previa de su país. ¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers importantes del b creado por Kohei Horikoshi.

Star and Stripe había comenzado su gran enfrentamiento con Shigaraki en el capítulo anterior, ya que no solo pudimos ver la lucha interna de Shigaraki a medida que continúa evolucionando, sino que también vimos una breve demostración de la peculiaridad de Star and Stripe. Anteriormente, informamos que los fans filtraron imágenes del manga My Hero Academia capítulo 331.

Quirk de Star and Stripe de Boku no Hero

Foto: Shueisha - Boku no Hero Academia manga 331

Su peculiaridad fue promocionada por All For One como un poder que podría cambiar el rumbo de la guerra en un instante, y el capítulo 331 del manga nos da una verdadera demostración de por qué, ya que reveló su ataque más fuerte. Es una combinación de su poder de New Order que la convierte en un gigante y láseres, United Hypermax Output Laser, Keraunos.

En el capítulo anterior se reveló que la peculiaridad de Star and Stripe se conoce como New Order, una habilidad que le permite controlar dos objetos a la vez y doblarlos a su voluntad. En el capítulo 331 de la serie, el héroe decide eliminar a Shigaraki por completo tan pronto como sea posible y, por lo tanto, saca las armas grandes.

Si bien aún no está claro cuáles son los límites de esta habilidad, los fanáticos obtienen una demostración de cuán temibles pueden ser realmente en tándem cuando Star y Stripe están usando New Order a plena capacidad.

Primero, usa New Order en el aire a su alrededor para crear una versión gigante de sí misma que es 1,000 veces su tamaño (una que Shigaraki no puede ver, pero siente que es peligrosa), y con eso golpea a Shigaraki con una intensa presión de aire.

Luego, usando su poder para combinar los láseres de las naves que la rodean, los combina todos en uno y lo agarra dentro de su forma de aire gigante. Luego, ella ataca directamente a Shigaraki y, desafortunadamente, se revela que no es suficiente para eliminarlo por completo. Eso significa que Shigaraki se ha vuelto mucho más temible de lo que los fanáticos podrían darse cuenta.

Si el ataque más fuerte de Star and Stripe hasta ahora solo es suficiente para mantenerlo inmovilizado temporalmente, ella necesitará algo aún más grande para tener la oportunidad de derrotarlo. Puedes leer este momento del manga en la aplicación MANGA Plus de Shueisha.

¿Dónde ver My Hero Academia completo?

Los fanáticos pueden ver el anime completo de My Hero Academia en Crunchyroll. Esta es una plataforma de streaming especializada en anime y que incluye nuevos títulos con subtítulos o doblaje en español.

