Manga de My Hero Academia confirma la primera pausa de 2022

Manga de Boku no Hero Academia confirma la primera pausa de 2022

My Hero Academia tiene un nuevo capítulo en cubierta esta semana, y vuelve a poner en juego a nuestros villanos favoritos. Como puede imaginar, todos los ojos están puestos en nuestros profesionales para ver cómo se oponen a la Liga, pero eso puede tardar un tiempo en desarrollarse.

Después de todo, el creador Kohei Horikoshi necesita un descanso , y es por eso que se ha anunciado la primera pausa del manga de 2022. La actualización llegó hoy cuando Weekly Shonen Jump publicó su nuevo número.

Fue allí donde los fanáticos recibieron actualizaciones de Jujutsu Kaisen y más, pero el manga Boku no Hero Academia de Kohei Horikoshi terminó su último lanzamiento con una actualización. Resulta que el próximo número de la revista no estará protagonizado por Izuku.

Manga Boku no Hero Academia informa breve pausa

Anuncian pausa del manga Boku no Hero Academia

El noveno número de la revista Weekly Shonen Jump se saltará Boku no Hero Academia, ¡pero no te preocupes! La pausa no durará mucho. La serie regresará con un nuevo capítulo en el número diez una vez que llegue febrero. Anteriormente, informamos sobre la portada oficial de Dark Deku a todo color en el Volumen 33.

Estos breves descansos no son nada preocupantes y les brindan a los creadores como Horikoshi la oportunidad de descansar en medio de sus apretadas agendas. El artista no solo está a cargo del manga en este momento, sino que Horikoshi también ayuda con los acuerdos de anime y merchandising de Boku no Hero Academia.

¿Dónde leer el manga My Hero Academia?

Si necesitas ponerte al día con la serie, Viz Media es su ventanilla única. La editorial no solo tiene copias físicas de Boku no Hero Academia en las tiendas, sino que sus copias digitales están actualizadas con Japón.

Viz Media publica simultáneamente los números de Shonen Jump con su lanzamiento en el extranjero, por lo que nunca tendrá que esperar más de un par de horas por los capítulos una vez que se hayan publicado. Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos sobre My Hero Academia Capítulo 340; la redención de Aoyama en el manga.

