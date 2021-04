Manga de My Hero Academia alcanza un importante récord en ventas globales

El manga de My Hero Academia continúa contando la historia de los estudiantes de la Clase 1-A en UA Academy, con los eventos bastante por delante de la serie de anime, y está claro que la franquicia Shonen creada por Kohei Horikoshi sigue aumentando su popularidad.

La historia que tiene lugar en el manga, ha mostrado tanto a los héroes como a los villanos recuperándose después del Arco de Guerra, que resultó en algunas bajas importantes en todos los ámbitos. Este arco será sorprendente en el mundo del anime y justamente es una de las razones por las que el manga original es un éxito en ventas.

¿Cuántas copias de manga vende My Hero Academia?

My Hero Academia tiene actualmente 50 millones de copias de su manga en circulación hoy (a nivel global), lo que demuestra que la historia impresa sigue siendo muy buscada cuando se trata de agregarla a las colecciones de los fanáticos del anime.

Con cada año que pasa, el manga creado por Kohei Horikoshi continúa siendo una de las series de novelas gráficas más vendidas, logrando superar a cómics estadounidenses y series de manga japonesas en lo que respecta a las ventas generales.

Aunque todavía hay muchos contendientes a la corona como Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen y One Piece, está claro que My Hero Academia definitivamente ha encontrado su lugar cuando se trata del género Shonen.

Quinta temporada de My Hero Academia

Recientemente, la quinta temporada del anime tuvo un gran regreso, aprovechando la oportunidad para refrescar los recuerdos de los fanáticos en lo que respecta a las personalidades y peculiaridades de algunos de sus miembros favoritos de la Clase 1-A.

Foto: Imagen promocional de My Hero Academia 5 (BONES)

El primer episodio de la temporada 5, mostró un serio ejercicio de entrenamiento con Deku y sus amigos mientras se enfrentaban a los Tres Grandes. Mirio Togata habrá perdido su Quirk durante la temporada 4, pero sigue motivado a entrenar los jóvenes héroes de la Academia UA.

Boku no Hero Academia finalizó su primer episodio de la quinta temporada con un misterioso encuentro entre el héroe número dos, Hawks, y el villano Dabi. Está claro que esta nueva temporada tendrá muchas sorpresas para que los fanáticos experimenten y La Verdad Noticias te recomienda seguir los nuevos episodios en Crunchyroll.

Además de esto, la franquicia Shonen también planea lanzar el tercer largometraje de la franquicia a finales de este verano. Este se titula My Hero Academia: World Heroes' Mission y muestra a Deku haciendo equipo con Bakugo y Shoto Todoroki para luchar contra un misterioso nuevo villano.

Además de esta amenaza física, parece que Deku también intentará limpiar su propio nombre mientras lucha con el público en general que cree que es un asesino en masa. ¿Qué piensas del nuevo logro de My Hero Academia en ventas de manga?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!