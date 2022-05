Manga de Kubo San wa Mob wo Yurusanai confirma adaptación al anime

Kubo San wa Mob wo Yurusanai (Kubo Won't Let Me Be Invisible), serie de manga descrita como una "comedia dulce adolescente", tendrá una adaptación de anime para televisión. Se ha lanzado una imagen teaser. PINE JAM (Mahou Shoujo Nante Mouiidesukara, Gleipnir, Kageki Shoujo, Do It Yourself) es la productora de animación.

El personal incluye a Kazuomi Koga (Rent-A-Girlfriend) como director, Yuya Takahashi (Selection Project) como compositor y guionista de la serie, y Yoshiko Satou (Co-diseñador de personajes de Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation) como diseñador de personajes.

Mientras tanto, los protagonistas principales de Kubo Won't Let Me Be Invisible son Kana Hanazawa como Nagisa Kubo y Kengo Kawanishi como Junta Shiraishi. El sitio oficial de Kubo San wa Mob wo Yurusanai compartió el siguiente visual:

Imagen: PINE JAM / Kubo San wa Mob wo Yurusanai - Anime

El manga publicado por Shueisha por Nene Yukimori comenzó en 2019 y tiene ocho volúmenes tankoubon a partir de febrero de 2022. Está serializado en Weekly Young Jump y publicado bajo el sello Young Jump Comics.

Por otra parte, La Verdad Noticias informó que otros mangas populares como Kinsou no Vermeil, Made In Abyss, Tensei Kenja no Isekai Life, Otonari ni Ginga y más series contarán con su adaptación de anime en 2022-2023.

El sitio oficial de VIZ Media describe la historia como tal: “Cuando Kubo se sienta al lado de Shiraishi en su primer año de secundaria, las habilidades sociales inexistentes de Shiraishi reciben un impulso”.

La sinopsis de Kubo San wa Mob wo Yurusanai continúa: “Hablar en clase es solo el comienzo para Shiraishi: pronto Kubo lo obliga a hacerse notar en la escuela, en la librería y en toda la ciudad. ¡La vida mediocre de Shiraishi ya no es tan aburrida!”

