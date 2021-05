Manga de Deadpool recrea la icónica muerte de Yamcha en Dragon Ball Z

La nueva serie de manga de Wade Wilson, Deadpool: Samurai, es uno de los cómics más vendidos que Marvel está publicando actualmente. Merc With a Mouth se tomó un tiempo después de su cruce con All Might de My Hero Academia para luchar contra Thanos.

Ahora, el manga de Deadpool está sorprendiendo a los fanáticos al recrear una de las muertes de personajes de anime más icónicas de todas: Yamcha de Dragon Ball Z. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles.

Yamcha es quizás el mayor ejemplo de personajes de anime incapaces de derrotar a poderosos villanos, y con All Might ayudando a Deadpool para derrotar Thanos, Wade ahora se encuentra frente a Loki y un ejército de villanos de Marvel, imitando el aspecto de Yamcha después del ataque de Saibaman que le quitó la vida.

Manga de Deadpool al estilo Dragon Ball Z

Manga de Deadpool: Samurai (Kodansha)

(Kodansha) Deadpool muere al estilo Yamcha

El usuario de Twitter Shibuya Smash compartió el nuevo capítulo en el que Wade se abre paso de manera divertida a través del ejército de Loki en la última serie de manga de Marvel, que se ha convertido en un gran éxito gracias a la asociación lanzada entre los editores de cómics norteamericanos y VIZ Media.

¿Cómo muere Yamcha en Dragon Ball Z?

Yamcha muere durante un "atentado suicida" de Saibaman. Este pequeño pero letal villano fue desatado por Vegeta y Nappa en la Saga Saiyajin de Dragon Ball Z. Los fanáticos lo recordarán, por la gran cantidad de memes de anime que existen de esta escena.

Deadpool adoptó la pose icónica de Yamcha después de que el villano Graviton lo derribara al suelo, dándose cuenta de que está perdido cuando se trata de luchar contra esta colección de malhechores.

Afortunadamente para Wade, el capítulo termina con los Vengadores saltando a la refriega en el último momento, ya que Deadpool nota hilarantemente que "extraña a All Might" cuando el Capitán América y la tripulación llegan a la escena.

Yamcha ha tenido muchas oportunidades de redimirse a lo largo de la serie secuela de Dragon Ball Super, específicamente durante el "episodio de béisbol" de la serie en el que lideró a los Z Fighters en un combate de exhibición contra los guerreros de Chompa del Universo 6.

Aunque el Moro Arc aún no se ha animado, también hay muchos momentos para Yamcha en esta historia reciente del manga. Te seguiremos compartiendo crossovers del manga Deadpool de Marvel en el futuro. ¿Cuál crees que será la siguiente referencia en Deadpool Samurái?

