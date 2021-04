Manga de Akira recibe una genial exhibición de arte en Nueva York

Se atribuye a Akira el haber ayudado a iniciar el movimiento del manga y el anime hacia el oeste, por lo que parece bastante apropiado que también sirva como el comienzo de la Galería Philippe Labaune en Nueva York.

Así es, la Galería Philippe Labaune comienza con un tributo a Akira para su evento inaugural. La ciudad de Nueva York es una meca cultural, desde los fantásticos espectáculos de Broadway hasta las mejores obras de arte.

Con el manga y el anime finalmente llegando a la cima de la cultura pop occidental, el manga de Akira ahora está listo para subir al escenario como parte de las ofertas de la ciudad de Nueva York. La exhibición no solo está aquí para rendir homenaje al innovador anime, sino también para presentar obras del creador original de la serie, Katsuhiro Otomo.

The Good for Health - Bad for Education: A Tribute to Otomo "Akira"

Con obras de veintinueve artistas internacionales diferentes junto con las obras de Otomo, la galería seguramente será un lugar de moda y una parada obligada para los amantes del anime y el manga por igual. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

¿Cuándo empieza la exhibición de Akira en Nueva York?

Titulada Good for Health - Bad for Education: A Tribute to Otomo, se inauguró el 8 de abril y estará en funcionamiento hasta el 8 de mayo de 2021, lo que significa que los fanáticos solo tendrán un mes para disfrutar de esta exhibición de arte.

Según el sitio web de la galería, los artistas destacados incluyen a Dominique Bertail, Mathieu Bablet, Ian Bertram, Matthieu Bonhomme, François Boucq, Boulet, Francesco Cattani, Simone D'Armini, Adrien Demont, Jean-Jacques Dzialowski, Benoit Féroumont, Manuele Fior, Joel Jurion.

Foto: Sitio oficial de The Good for Health - Bad for Education: A Tribute to Otomo

Kalonji, Viktor Kalvachev, Nicolas Keramidas, Li-An, LRNZ, Dilraj Mann, Laureline Mattiussi, Hugues Micol, Giannis Milonogiannis, Marion Mousse, Katsuhiro Otomo, Paul Pope, Vincent Perriot, Sara Pichelli, Victor Santos, Olivier Vatine y Vince.

Una gama de diferentes estilos artísticos adornan la galería con un hilo conductor principal: la influencia del trabajo original de Otomo en Akira. Philippe Labaune, que da nombre a la galería, es un coleccionista de historietas y arte desde hace mucho tiempo, con la esperanza de que este evento pueda ayudar a impulsar el género a más audiencia.

El trabajo que se muestra en su sitio web es absolutamente impresionante, pero, como ocurre con la mayoría de las obras de arte, el simple hecho de ver una imagen en la pantalla no le hace justicia. Para apreciar realmente las piezas y el arduo trabajo realizado para crearlas, uno debe experimentarlas en persona.

Además del mayor reconocimiento que uno puede obtener al verlos con sus propios ojos, los fanáticos del anime podrán disfrutar de la oportunidad de ver el arte creado por las mismas manos detrás de Akira. Te recordamos que puedes ver la película de 1988 en Netflix.

