Mamahaha no Tsurego ga Motokano Datta anuncia adaptación de anime

Mamahaha No Tsurego Ga Motokano Datta, también conocida como My Stepmother’s Daughter Was My Ex-Girlfriend (La hija de mi madrastra era mi exnovia) obtuvo una adaptación de anime confirmada en 2021.

La animación de romance y comedia japonesa ya se encuentra en producción y revelará más actualizaciones en el futuro. En La Verdad Noticias te compartimos más sobre la serie de novelas ligeras escrita por Kyosuke Kamishiro e ilustrada por Takayaki desde 2017.

La serie de la editorial Kadokawa, My Stepmother’s Daughter Was My Ex-Girlfriend, también tiene una adaptación de manga ilustrada por Rei Kusakabe. Esta comenzó a publicarse desde mayo de 2019 en la revista Dra Dra Sharp de Niconico Seiga.

Así luce la portada de la novela ligera

Foto: Kadokawa - My Stepmother’s Daughter Was My Ex-Girlfriend

Si has visto series de anime como Usagi Drop, After The Rain y Koi Kaze, la serie japonesa Mamahaha no Tsurego ga Motokano Datta es otra recomendación. Esta retrata un tipo de tema extraño de manera divertida e ingeniosa.

Anuncio oficial de Kadokawa para la adaptación de anime

La novela ligera, que al principio puede parecer inquietante, resultó ser una de las historias más entretenidas que han leído los fanáticos de la literatura japonesa en la última década. Las extrañas circunstancias con una historia ingeniosa, harán que su próxima adaptación de anime sea un espectáculo que no te debes perder.

Sinopsis de Mamahaha no Tsurego ga Motokano Datta

La historia del programa gira en torno a una joven pareja, Mizuto Irido y Yume Ayai, que comenzaron a salir en la escuela secundaria. Sin embargo, debido a sus frecuentes peleas y desacuerdos, la pareja se separa el día de su graduación, cortando todos los lazos entre ellos.

Ambos creían firmemente que ninguno de los dos tendría que volver a verse la cara. Poco sabían que la vida aún no había terminado con la pareja. En un extraño conjunto de circunstancias, la joven pareja disuelta termina volviéndose a encontrar, solo para descubrir que sus padres ahora se van a casar, ¡lo que convierte a los que alguna vez fueron amantes en hermanastros del otro!

Ahora que viven bajo el mismo techo, tanto Mizuto como Ayai ahora deben lidiar con las cartas que les han repartido y se ven obligados a confrontar sus sentimientos mientras viven bajo el mismo techo.

Muchos fanáticos recomiendan ver esta compleja historia de amor y su rivalidad entre hermanos; ya que la nueva adaptación de anime llegará pronto. Por otra parte, te compartimos otras 10 series de anime similares (romance y comedia), mientras esperas el programa de Mamahaha no Tsurego ga Motokano Datta.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!