Makima de Chainsaw Man y otros personajes de anime votaron en Brasil

Según información de Kudasai, el 2 de octubre se llevó a cabo las elecciones generales de Brasil de 2022. En estas votaciones se eligió al presidente, el vicepresidente y al congreso Nacional. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la presencia de votantes haciendo cosplay de personajes de anime como Makima de Chainsaw Man.

Informan que las elecciones se realizaron en paralelo con las elecciones para gobernadores y vicegobernadores estatales, Asambleas Legislativas Estatales y Cámara Legislativa del Distrito Federal de Brasil.

Paremos a lo importante: varias fotografías están circulando en redes sociales y todo conecta con las elecciones de Brasil de 2022. Las fotografías en cuestión muestran a cosplayers vestidos como personajes de animación japonesa.

Cosplayers en las votaciones de Brasil de 2022

Cosplay de Makima por

Una de las fotos más virales fue la de una cosplayer caracterizada de Makima de la franquicia de Chainsaw-Man. Se trata de la cosplayer rasileña “@s0rabunny”, quien ejerció su derecho al voto mientras lució idéntica al personaje creado por Tatsuki Fujimoto.

“@NaokoCos” se vistió de Megumin de KonoSuba! y de Kaguya Shinomiya de Kaguya-sama: Love is War.

Cosplays de Megumin y Kaguya Shinomiya por NaokoCos.

“@SaraIwazawa” se vistió de Zero Two de Darling in the FranXX.

Cosplay de Zero Two por SaraIwazawa.

La Verdad Noticias te comparte que “@25runchan25” se vistió de Kanae Kochou de Kimetsu no Yaiba.

Cosplay de Kanae Koucho por @25runchan25.

Sinopsis de Chainsaw Man

La sinopsis oficial de Crunchyroll, que albergará los 12 episodios de anime de Chainsaw Man, dice así:

"Denji es un adolescente que vive con un demonio motosierra llamado Pochita. Debido a la deuda que dejó su padre, ha estado viviendo una vida por los suelos mientras paga su deuda recolectando cadáveres de demonios con Pochita”.

“Un día, Denji es traicionado y A medida que su conciencia se desvanece, hace un contrato con Pochita y es revivido como ‘Chainsaw Man’, un hombre con un corazón de diablo".

