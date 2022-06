Made in Abyss confirma total de episodios para su Temporada 2

Made in Abyss es una de las historias de anime más singulares que existen, por lo que cuando la serie anunció que lanzaría una nueva temporada de su adaptación al anime, más de unos pocos fanáticos se dieron cuenta.

Con la serie recibiendo no solo una temporada inicial, sino también una serie de largometrajes, la franquicia de anime les ha hecho saber a los fanáticos cuántos episodios pueden esperar cuando llegue "The Golden City of the Scorching Sun" el 6 de julio de 2022.

El sitio web oficial del anime Made In Abyss compartió la revelación de que la segunda temporada, "The Golden City of the Scorching Sun", iba a tener 12 episodios en total, continuando el peligroso viaje a través de un abismo en el que cuanto más se adentra en sus profundidades, más peligroso se vuelve:

Acerca de los episodios de Made in Abyss Temporada 2

Cuando se trata de los actores principales que regresarán a Made In Abyss para su segunda temporada, Miyu Tomita como Riko, Mariya Ise como Reg y Shiori Izawa como Nanachi confirmaron su participación.

La nueva lista de actores que formarán parte de esta segunda temporada incluye a Misaki Kuno como Faputa, Yuka Terasaki como Vueko, Hiroaki Hirata como Wazukyan, Mitsuki Saiga como Belaf, Hiroki Goto como Majikaja, Kana Ichinose como Maaa, Kimiko Saito como Muugi y Ryota Takeuchi como Gaburoo.

Además del regreso de muchos actores de doblaje para continuar la historia de Riko y compañía, el estudio Kinema Citrus también regresará a la serie para esta nueva temporada.

Si bien la primera temporada se transmitió exclusivamente en Amazon Prime, la segunda se transmitirá en el servicio conocido como HDive cuando comience a transmitirse en julio. La plataforma publicó una descripción oficial de la serie que sigue a Riko, Reg y Nanachi:

Te puede interesar: Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul ¿Es una buena película de anime?

"Dentro de las profundidades del Abismo, una niña llamada Riko se topa con un robot que parece un niño. Riko y su nuevo amigo descienden a un territorio desconocido para descubrir sus misterios, pero ¿qué les espera en la oscuridad?"

¿Estás emocionado por el regreso de Made In Abyss este verano? ¿Qué te pareció la primera temporada de esta singular historia de anime? La Verdad Noticias te recuerda que el anime Made in Abyss ya compartió tráiler con detalles de sus temas musicales (opening y ending).

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!