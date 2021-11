Made in Abyss Temporada 2 revela fecha de estreno en nuevo tráiler y póster

La primera temporada de Made in Abyss fue recibida con bastante culto cuando debutó inicialmente. Desde entonces ha obtenido una respuesta aún mayor en los años siguientes gracias al lanzamiento de dos películas compilatorias y una secuela oficial ambientada después de los eventos de la primera temporada.

Luego se confirmó que la serie continuaría con una segunda temporada oficial, y ahora los fanáticos tienen una idea aún mejor de qué esperar de estos nuevos episodios. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo sobre la temporada 2, fecha de estreno, trama, elenco y más información.

¿Cuándo sale la temporada 2 de Made in Abyss?

La segunda temporada de la serie se titula oficialmente The Golden City of the Scorching Sun, y actualmente está programada para su lanzamiento el próximo año de 2022. Lo anterior se confirmó desde el Twitter oficial del anime @miabyss_anime.

Si bien aún no hay una fecha de lanzamiento concreta para los nuevos episodios, los fanáticos obtuvieron la mejor vista de la nueva temporada con un nuevo avance y póster que muestra muchas de las caras nuevas que los fanáticos conocerán en la temporada 2 junto con el regreso de Riko, Reg y más favoritos de la primera temporada.

Acerca de la temporada 2 de Made In-Abyss

Made in-Abyss Temporada 2

La temporada 2 confirmó que sus tres protagonistas principales son Miyu Tomita como Riko, Mariya Ise como Reg y Shiori Izawa como Nanachi. También tendremos nuevas incorporaciones de Misaki Kuno como Faputa, Yuka Terasaki como Vueko, Hiroaki Hirata como Wazukyan y Mitsuki Saiga como Belaf. Todos los que se pueden ver en el nuevo tráiler y póster de la temporada 2.

Junto con estos anuncios del elenco también se confirmó que Masayuki Kojima regresará de la primera temporada para dirigir la segunda con Kinema Citrus. Kazuchika Kise ha regresado para proporcionar los nuevos diseños de personajes, Hiryuki Kurata manejará los guiones una vez más y Kevin Penkin regresará para componer la música para la nueva temporada.

Sentai Filmworks también confirmó previamente que han obtenido la licencia de la nueva temporada para un lanzamiento mundial fuera de Japón, pero aún no se han revelado posibles lanzamientos de videos domésticos o casas de transmisión al momento de escribir este artículo.

La temporada 1 de Made in Abyss se puede ver en AnimeFLV y legalmente en los sitios de Amazon Prime Video o Netflix (Estados Unidos). Pero, ¿qué opinas de este nuevo look de la segunda temporada? ¿Lo seguirás cuando haga su debut el próximo año?

