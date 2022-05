Made in Abyss Temporada 2 lanza nuevo tráiler con temas musicales

El próximo anime Made in Abyss: The Sun Blazes Upon the Golden City (Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou) ha lanzado un segundo tráiler. El espectáculo, que es la segunda temporada del anime Made in Abyss, se estrenará en Japón en julio.

A diferencia del primer tráiler, el nuevo video promocional sigue la perspectiva de Riko y sus compañeros. También muestra una vista previa de la canción de apertura “Katachi” de Riko Azuna y revela a MYTH & ROID como el artista de la canción de cierre “Endless Embrace”.

Además, el sitio web del anime reveló más miembros del elenco: Hiroki Gotou como Majikaja, Kana Ichinose como Maa-san, Kimiko Saitou como Moogie, Ryouta Takeuchi como Gaburoon, Inori Minase como Prushka y Toshiyuki Morikawa como Bondrewd.

Made in Abyss Temporada 2 está basado en el manga Made in Abyss de Akihito Tsukushi. El manga publicado por Takeshobo, serializado en Web Comic Ganma y publicado bajo el sello Bamboo Comics, comenzó en 2012 y tiene diez volúmenes tankoubon a partir de julio de 2021.

La primera temporada de la serie de anime se lanzó en 2017, fue seguida por una película recopilatoria y la película Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul en 2019 y 2020 respectivamente.

Sentai Filmworks describe la primera temporada como:

El "Abismo" es la última región inexplorada, un enorme y traicionero sistema de cuevas lleno de antiguas reliquias y extrañas criaturas. Solo los aventureros más valientes pueden atravesar sus profundidades, lo que les valió el apodo de "Cave Raiders".

Dentro de las profundidades del Abismo, una niña llamada Riko se topa con un robot que parece un niño. Atormentada por el Abismo, Riko y su nueva amiga descienden a un territorio desconocido para descubrir sus misterios, pero ¿qué les espera en la oscuridad?

Visual de Made In Abyss Temporada 2

El personal que regresa de la primera temporada de Made in Abyss incluye a Masayuki Kojima como director, Hitoshi Haga como asistente de dirección, Hideyuki Kurata como guionista, Kazuchika Kise de Production I.G como diseñador de personajes, Takeshi Takakura como líder de diseño, Osamu Masuyama de Inspired como director de arte.

Misao Yamashita como diseñadora de color, Tsunetaka Ema de T2 Studio como directora de fotografía y Kevin Penkin como compositor musical. Kinema Citrus vuelve a ser la productora de animación.

Las nuevas incorporaciones del personal incluyen a Yuka Kuroda (animador principal de Gekijouban Shoujo Kageki Revue Starlight) como co-diseñador de personajes y Teru Sekiguchi de Inspired (PV teaser de Hololive Alternative) como co-director de arte. Además, Kou Yoshinari ya no figura como diseñador de criaturas.

Mientras tanto, el elenco de voces que regresa incluye a Miyu Tomita como Riko, Mariya Ise como Reg y Shiori Izawa como Nanachi. Junto a ellos están Misaki Kuno como Faputa, Yuka Terasaki como Vueko, Hiroaki Hirata como Wazukyan y Mitsuki Saiga como Belaf. La Verdad Noticias te recuerda que puedes encontrar Made in Abyss en Prime Video.

