Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul ¿Es una buena película de anime?

Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul fue lanzada el pasado 17 de enero, y desde entonces ha causado sensación entre los fans del anime, algunos dividios sobre la calidad de la cinta.

Sobre Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul

En Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul, Reg, Riko y Nanachi descienden más profundamente en el misterioso Abismo y alcanzan la quinta capa, el presagioso Mar de los Cadáveres.

Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul fue dirigida por Masayuki Kojima

El grupo está listo para un desafío, pero entran en la órbita de Bondrewd, un poderoso y malvado White Whistle que no solo tiene vínculos con el pasado de Nanachi, sino que tiene importantes planes en torno al futuro de Reg.

Cada nuevo giro trae nuevos peligros y Riko y compañía se preocupan de que ni siquiera puedan llegar a la sexta capa, o al menos no todos de una sola pieza.

El análisis de la película

Una de las cosas más impresionantes de Made in Abyss es que desde una mirada externa sería comprensible descartar este complejo drama psicológico como una serie de fantasía infantil.

Made in Abyss está protagonizada por niños precoces que se sienten atraídos de una manera que acentúa su inocencia cuando Riko y su compañero robótico, Reg, se embarcan en esta aventura. Riko, Reg y luego Nanachi tienen el objetivo común de llegar al fondo del Abismo, pero cada nueva capa que alcanzan aumenta drásticamente la madurez del anime y el nivel de peligros que se encuentran.

No es inusual que las series comiencen en un lugar inocente y luego maduren gradualmente junto con los personajes a medida que crecen, siendo Hary Potter uno de los mejores ejemplos. Incluso Dragon Ball se suscribe a este principio en menor medida. Sin embargo, lo que hace Made in Abyss es diferente porque estos personajes no están en un viaje que abarque varios años o toda una adolescencia. Riko y compañía, así como la audiencia, no obtienen tal búfer y es mucho más discordante ya que la apuesta inicial aumenta con cada nueva capa que alcanzan.

Made in Abyss ha hecho un excelente trabajo al introducir estos elementos más oscuros de una manera que se siente natural, pero Dawn of the Deep Soul continúa con esta tendencia y va a lugares que no solo son sombríos para Made in Abyss, sino también para el anime en general.

En esta película, hay niños que son torturados y un lavado de cerebro psicológico y se trata como si nada. Dawn of the Deep Soul es la secuela de Made in Abyss que los fanáticos han estado esperando, pero también es una que no tira de los golpes y está lista para probar a sus personajes de nuevas maneras.

Dawn of the Deep Soul cubre mucho terreno, pero es importante establecer cómo es la quinta capa recién alcanzada y qué diferencia hace en este tipo de película. En el pasado, todavía ha habido momentos de ligereza que han ayudado a Made in Abyss a mantener la cabeza en alto por encima de la creciente marea de desesperación, pero la quinta capa marca un nivel de abatimiento del que no se puede escapar y con ella Made in Abyss trae una nueva sensación de tensión con este material de aventura.

Dawn of the Deep Soul no traiciona las raíces de la serie, sino que las enriquece de una manera que no todos serán capaces de manejar. Este sigue siendo un anime de aventuras, pero esta película se duplica fácilmente como una película de terror.

El villano

En Dawn of the Deep Soul imágenes aterradoras en las que Bondrewd, el villano de la película, masacra a grupos de niños de los que ya ha estado abusando como fuente de combustible. Hay una secuencia extensa en la que Reg está desnudo y sometido a una serie de experimentos crueles en los intentos de Bondrewd de comprender mejor su significado.

Bondrewd, uno de los elementos más fuertes de Dawn of the Deep Soul

Esto incluso culmina con la amputación de la mano de Reg. Esta es una película que es tan oscura que hay una secuencia completa que involucra un infierno ardiente que ha comenzado a acabar con una horda de parásitos que acaba de dejar de lado en favor de otros eventos. No debería sorprender que un área que se conoce coloquialmente como el Mar de los Cadáveres se convierta en material pesado, pero Dawn of the Deep Soul merece crédito por no reprimirse. Con los lugares que visita el quinto nivel del Abismo, estoy realmente preocupado por lo brutales que serán las siguientes capas. Estos personajes ya han pasado por mucho.

Riko, Nanachi y Reg logran cosas increíbles cuando la quinta capa del Abismo las prueba, pero es el villano de la película, Bondrewd, quien realmente se roba el espectáculo. Es increíble lo efectivo que es Bondrewd como antagonista. No solo es estereotípicamente malvado, sino que realmente se siente peligroso e inestable de una manera que a menudo no se ve en un anime de esta naturaleza.

Los villanos en las películas de anime a veces pueden sentirse desechables, pero Bondrewd es lo opuesto a eso. Hubo numerosas ocasiones, particularmente cuando Bondrewd tortura a Reg, donde pensé en asesinos en serie como Jeffrey Dahmer, que es un sentimiento que nunca pensé que Made in Abyss me haría llegar.

Bondrewd se rebaja a algunos actos muy malvados a lo largo de Dawn of the Deep Soul, pero la película también explica que fue Bondrewd quien convirtió a Nanachi y Mitty en Hollows en primer lugar. Eso en sí mismo le da a Bondrewd una reputación inquietante que los White Whistles anteriores no habían tenido. La forma en que Riko y compañía entran en su vasta morada se siente como si estuvieran a punto de pasar la noche en el Castillo de Drácula. Hay una tensión palpable. Puede que el personaje no sea un vampiro, pero tiene un control posesivo sobre las personas que se sienten igualmente incómodas.

Esto gira en gran medida en torno a Prushka, una niña a la que claramente Bondrewd le lavó el cerebro, pero el material se vuelve considerablemente más espeluznante cuando se refiere a Bondrewd como su padre, pero parece que hay mucho más sucediendo aquí. Prushka tiene una serie de oportunidades para valerse por sí misma más allá de su captor y algunas de sus escenas más tiernas con Riko realmente tienen un impacto, aunque solo sea para reflejar cómo ambos personajes están dañados de diferentes maneras.

Todo el elenco hace un trabajo excepcional con el material, pero las actuaciones de David Harbold y Avery Smithhart como Bondrewd y Prushka realmente están a la altura de las circunstancias. Se insinúa un posible regreso cuando su conciencia se transfiere a una Piedra Reverberante de Vida, pero sigue siendo una conclusión insensible para lo que ya es una película pesada. Al menos la mascota de Prushka, Meinya, parece quedarse en el paseo.

La maldicion de Riko

La maldición que aflige a Riko es una parte importante de Made in Abyss y es uno de los misterios más fascinantes del anime. Dawn of the Deep Soul se expande en esta área de formas fascinantes. Riko no solo obtiene una mejor comprensión de su aflicción, sino que también observa cómo afecta a Bondrewd mientras sucumbe a su oscuridad.

Los misterios de Riko son explorados en Dawn of the Deep Soul

Bondrewd se convierte en una bestia viciosa, lo que saca a la luz una revelación mayor de que Bondrewd es más una conciencia que puede viajar entre diferentes anfitriones que manipula. Es un giro retorcido para la historia, pero que es consistente con los temas de servidumbre y daño psicológico que prevalecen a lo largo de la película.

Por mucho que se desvelen las habilidades ocultas de Riko, la importancia de Reg también aumenta de algunas formas importantes a medida que descubre que es una reliquia del Abismo y obtiene su nueva fuerza para finalmente derrotar a Bondrewd. Esto conduce a la mayoría de las emocionantes secuencias de acción de la película, pero también hay un encuentro previo con insectos gigantes que también es extremadamente satisfactorio.

¿La conclusión?

Made in Abyss es una serie que siempre se ha visto hermosa, pero Dawn of the Deep Soul es especialmente atractiva. Todos los grandes momentos aparecen en la pantalla y la banda sonora de la película ofrece un acompañamiento increíble. La música acentúa el tono oscuro de la película y hay un uso de la voz realmente inspirado que ayuda a representar el sentimiento de desesperanza que suele estar presente en la quinta capa. Kevin Penkin se está convirtiendo rápidamente en uno de los mejores nombres en el lado musical de la industria del anime.

Incredible 10/10 Made in Abyss Dawn of the deep soul is one fantastic movie, god damn. — ☔Rainyy☔ (Kasey) (@iwastheweather) September 18, 2020

Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul es sorprendentemente una de las mejores películas de anime del año, pero podría alienar o incluso ser vista como objetable para los recién llegados. Esta no es una película que intente funcionar como una historia independiente a la que puedan acceder los forasteros. Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul es una película que no solo es extremadamente satisfactoria para los fanáticos de la serie, sino que presenta una imagen alentadora para la dirección del futuro de Made in Abyss.

Dawn of the Deep Soul es fácilmente la mejor historia que ha abordado la serie y la película resuena con tanta fuerza a nivel visual como lo hace con su narración. La narrativa seria se beneficia de un villano muy efectivo que, honestamente, será difícil de superar a medida que avanza la serie. Ya se ha anunciado una secuela de Made in Abyss y ya sea que llegue en forma de película o serie de televisión, es emocionante saber que el público podrá sumergirse más profundamente en el Abismo.

ALRIGHT.



Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul.

Soliiiiid, 8 out of 10 probably? The adaptation was very spot-on, and had some decent pacing compromises to fit the arc in the runtime. DID linger a bit too much on what I'd call the original manga's "creepy author factor" so-- — HEDGEHOG WIFE ��️‍⚧️ (@NezumiVA) September 18, 2020

