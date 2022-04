Made In Abyss revela ventana de lanzamiento para la segunda temporada

Los personajes de Made In Abyss pueden parecer ligeros y divertidos a primera vista, pero la serie de anime es todo menos con la joven Riko intentando encontrar a su madre perdida hace mucho tiempo que descendió a través de una serie de anillos en los que adentrarse más en el Abismo se vuelve peor con cada paso que pasa.

Ahora, parece que la franquicia finalmente reveló cuándo los fanáticos pueden esperar que llegue la segunda temporada este año y lanzó un nuevo póster para confirmar que Riko y compañía están listos para regresar para continuar su viaje aterrador y desafiante.

La cuenta oficial de Twitter de Made In Abyss compartió un nuevo póster con el trío principal de la serie, al tiempo que confirmó que los fanáticos pueden esperar que la serie de anime oscuro llegue este verano en julio de 2022, con The Golden City y The Scorching Sun listos para sumergirse en un montón de revelaciones para nuestros héroes:

Visual de Made In Abyss Temporada 2

Made in Abyss Temporada 2 se está ejecutando con el título de The Golden City And The Scorching Sun, y la serie traerá de vuelta a los actores de voz originales para el elenco principal, incluidos Miyu Tomita como Riko, Mariya Ise como Reg y Shiori Izawa como Nanachi.

Made In Abyss se ha convertido en una franquicia bastante popular, no solo con su primera temporada, sino también con tres películas dedicadas a la serie en forma de Journey's Dawn, Wandering Twilight, Dawn of the Deep Soul.

Dado que la primera temporada se convirtió originalmente en una exclusiva de Amazon Video, será interesante ver si se puede decir lo mismo de la próxima segunda temporada. Anteriormente, en La Verdad Noticias analizamos si Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul es una buena película de anime.

Made In Abyss no solo recibió tres largometrajes, sino que también obtuvo un videojuego propio a través de Made In Abyss: Binary Star Falling Into Darkness, un juego de rol tridimensional que intenta capturar la estética de la serie.

La serie Made In Abyss tiene una base de fans bastante devota, con la película Dawn of the Deep Soul siendo tan emotiva que en realidad hizo llorar a una sala llena de luchadores japoneses como resultado.

