Macross Delta: Zettai LIVE!!!!!!, la nueva película del ANIME llegará en 2021

La transmisión en vivo "SANKYO presenta # AirWalkūre Premium Live Tour 2020 ’Walkūre wa Akiramenai’" (Walkūre Never Gives Up) anunció el sábado que el próximo Gekijōban Macross Delta: Zettai LIVE!!!!!!, la película, se estrenará en 2021.

El evento también registró una clave visual de la protagonista Hayate Immelman y miembro del grupo idol WALKURE, Freyja Wion con el lema "Utau-koto wa ikiru-koto"(Cantar es vivir).

"Macross Delta the Movie: Absolute Live!" New Key Visual



- it will premiere in 2021

El evento transmitido también anunció que el grupo idol Walkūre de la vida real realizará seis conciertos "SANKYO presenta Walkūre Premium Live Tour!!!!! 2020-2021 ‘Walkūre wa Akiramenai’" en cinco ciudades.

La gira comenzará en la sede de Zepp Fukuoka el 17 de diciembre y luego viajará a Osaka, Nagoya, Sapporo y finalmente a Zepp Haneda (Tokio) para dos conciertos el 21 y 22 de enero.

Detalles de la nueva película de Macross Delta

El "Walküre Senjō no Premium Live Event at Toyosu Pit" anunció la nueva película en septiembre de 2018 y describió la película como "completamente nueva", a diferencia de Macross Delta the Movie: Passionate Walkūre (Gekijō-ban Macross Delta: Gekijō no Walkūre), que compiló imágenes de anime de televisión anteriores con algunas secuencias nuevas.

El creador Shoji Kawamori había declarado en el evento "Flying Dog 10th Anniversary Live 'Inu Fes'" en febrero de 2019 que su objetivo era lanzar la nueva película de anime Macross Delta en 2020.

Las miembros del grupo idol Walküre anunciaron el título de la nueva película de Macross Delta en el "Macross Crossover Live 2019 "en junio de 2019. Las miembros de Walküre notaron que hay seis signos de exclamación en el título cuando solo hay cinco miembros, y le preguntaron medio en broma a Kawamori por la razón. Kawamori se burló de que habrá un sexto artista.

La Shoji Kawamori Expo también se inauguró en junio, y el final de la exhibición reveló un adelanto de la historia de la nueva película:

“Walküre y Delta Flight utilizaron la música para salvar a las personas del síndrome de Vár, una enfermedad previamente desconocida que enloqueció a los humanos y a otras personas. Sin embargo, se encuentran frente a una nueva amenaza”. La Shoji Kawamori Expo también incluyó la película en "20XX".

El grupo Walküre fue formado por las actrices de voz del anime. Es una banda de idols muy popular que ha hecho aún más famosa esta serie

Kawamori señaló en el All Japan Model and Hobby Show en septiembre de 2019 que la palabra "LIVE" en el título tiene varios significados, incluida la connotación japonesa de un concierto en vivo y la connotación en inglés de una transmisión en vivo.

También señaló que la "L" en el título está en rojo para connotar "amor". También se burló de al menos un nuevo diseño de luchador variable para la película.

La serie de anime de televisión Macross Delta de 26 episodios se desarrolló de abril a septiembre de 2016, después de una vista previa del primer episodio en 2015. Gekijō-ban Macross Delta: Gekijō no Walkūre se estrenó en Japón en febrero de 2018.

Macross Delta también ha inspirado varias series de manga, una novela y un juego de PlayStation Vita.

La unidad de ídolos en la historia Walküre también actúa como una unidad de idols en la vida real, y el grupo organiza eventos en vivo. ¿Eres fan de esta serie anime?, ¿Estás esperando la nueva película?