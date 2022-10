MAPPA producirá su primer anime isekai, Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi

La serie de novelas ligeras Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi (Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill) tendrá una adaptación al anime con Studio MAPPA como productora de animación. Se ha lanzado una imagen teaser.

Kiyoshi Matsuda (Re: Main, co-director de Kakegurui xx) está dirigiendo la serie isekai, que se estrenará en enero de 2023 en Japón, con la composición de la serie de Michiko Yokote (Call of the Night) y diseños de personajes de Nao Ootsu (Beastars).

La Verdad Noticias te comparte que el resto del personal para la nueva animación japonesa incluye a Hisako Akagi (Monster Strike the Movie: Sora no Kanata) como directora de arte, Chikako Kamata (Jujutsu Kaisen 0) como diseñadora de color.

Visual del nuevo anime isekai de Studio MAPPA.

Saho Sawada (personal de fotografía de Jujutsu Kaisen 0) como directora de fotografía y Masato Kouda (¡Los combatientes serán enviados!), Kana Utatane (Akebi's Sailor Uniform) y Kuricorder Quartet (Tsuritama) como compositores musicales.

Mientras tanto, el elenco principal incluye a Yuuma Uchida como Mukouda, Satoshi Hino como el lobo Fel y Hina Kino como el limo Sui.

Escrita por Ren Eguchi e ilustrada por Masa, la serie Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill comenzó en 2016 y tiene 12 volúmenes al 25 de junio de 2022. Se publica bajo el sello Overlap Novels y ha vendido más de 4.5 millones de copias.

Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi fue originalmente una novela web que comenzó a serializarse en Shousetsuka ni Naroi en 2016. Una adaptación de manga de las novelas ligeras de Akagishi K comenzó en 2017.

Por otra parte, Studio MAPPA estrenó su adaptación animada de Chainsaw Man el pasado 1 de octubre y se espera que otros proyectos como Vinland Saga Temporada 2, Shingeki no Kyojin y Jujutsu Kaisen Temporada 2 regresen con más episodios en 2023.

